Eishockey: Im Sport ist ein Trainer der Letzte, der ein gestecktes Ziel für gescheitert erklärt. Solange rein rechnerisch die Möglichkeit besteht, eine bestimmte Platzierung zu erreichen, klammern sich die Verantwortlichen verzweifelt an diesen Strohhalm. Auch die Wild Wings hätten theoretisch noch die Chance, in den verbleibenden sieben Spielen Rang zehn und die Playoff-Runde zu erreichen. Allerdings glaubt selbst Schwenningens Coach Paul Thompson nicht mehr daran. Auch er weiß: Die 13 Punkte Rückstand auf Berlin sind nicht mehr aufzuholen.

Noch vor dem vergangenen Wochenende hatte sich der Brite kämpferisch gezeigt und sechs Punkte gefordert, um die geringe Chance zu wahren. Daraus wurde nichts. Anstatt einige Punkte auf die besser platzierte Konkurrenz wettzumachen, gingen die Wild Wings gegen Iserlohn (4:5) und Mannheim (0:4) leer aus und zieren wieder als Schlusslicht die Tabelle. Thompson: „Die Niederlage in Iserlohn hat uns die letzte Hoffnung auf die Playoffs geraubt. Da waren meine Spieler am Boden.“ Die Enttäuschung saß so tief, dass die Neckarstädter auch beim Derby gegen Mannheim vieles schuldig blieben. Kein Aufbäumen, kein Biss – fast schien es, als hätten die Schwenninger Profis die Saison abgehakt. Das wäre ein fatales Signal an die Fans. Immerhin sind noch drei Heimspiele zu absolvieren.

Die Mannheimer wollten wohl keine weiteren Verletzungen riskieren und taten nur das Nötigste, um den letztlich klaren Sieg nach Hause zu bringen. Vier Minuten vor Schluss stand es allerdings nur 0:2, ein Spielstand, der im Eishockey binnen kürzester Zeit pulverisiert werden kann. „Wir hätten dringend ein Tor gebraucht. Chancen waren da, aber wir haben nicht getroffen. Und wenn du kein Tor schießt, kannst du nicht gewinnen“, bemühte Rihards Bukarts eine simple Sportlerweisheit. Auch der 23-jährige Lette, der noch überlegt, ob er weiterhin in der Deutschen Eishockey Liga bleibt oder ins Ausland wechselt, machte die Niederlage in Iserlohn mitverantwortlich für den schwachen Auftritt gegen Mannheim. „Das hat uns frustriert.“

Wie verkorkst diese Saison für die Wild Wings verläuft, zeigt das Beispiel Vili Sopanen. Er steht als Sinnbild für die missratene Personalpolitik. Lange hatten sich die Schwenninger Zeit gelassen, um sich während der Saison noch mal zu verstärken. Schließlich sollte ein Top-Spieler verpflichtet werden, der dem Team sofort weiterhilft. Nach acht Wochen wurde Sopanen präsentiert, ein Finne, der von Ingolstadt aussortiert und an den Neckarursprung weitergereicht worden war. Da die Panther dem Vernehmen nach einen Teil von Sopanens Gehalt übernahmen, dürfte der Stürmer finanziell ein Schnäppchen gewesen sein.

Sportlich aber war der 1,91 Meter große und 99 Kilogramm schwere Angreifer ein Flop. Der Finne, der in 17 Einsätzen für die Wild Wings sieben Scorerpunkte (3 Tore/ 4 Assists) verbuchte, spielte zuletzt in den Überlegungen von Trainer Thompson keine Rolle mehr und saß als überzähliger Spieler auf der Tribüne. Auf die Frage, ob er Sopanen aufgrund seiner Einstellung oder spielerischen Qualitäten aus dem Kader gestrichen habe, wollte sich der Coach nicht äußern.

Da wohl keine vernünftige Zusammenarbeit mehr möglich war, folgten die Neckarstädter dem Wunsch Sopanens, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. „Wir haben dem stattgegeben, da nach der Länderspielpause Anthony Rech und Ville Korhonen wieder fit sind. Da wäre Sopanen ohnehin nur ein überzähliger Ausländer“, sagte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich. Als glatten Fehleinkauf wollte Rumrich den bulligen Angreifer indes nicht abstempeln: „So schlecht war er nicht. Wir hatten von ihm erwartet, dass er die Scheibe halten kann. Das hat er auch gemacht.“ Inzwischen kehrte Sopanen wieder in seine Heimat zurück und geht dort in der ersten Liga für Lukko Rauma aufs Eis.

Ursprünglich hatte Thompson die Freizeit der Spieler während der Länderspielpause an den Ergebnissen gegen Iserlohn und Mannheim festmachen wollen und in Aussicht gestellt, dass bei zwei Niederlagen lediglich das Wochenende frei sei. Angesichts der aussichtslosen Situation im Kampf um die Playoffs, gönnt er seinen Profis nun doch eine etwas längere Auszeit. Dienstag und Mittwoch wird noch mal trainiert, ehe Kurth und Co. von Donnerstag bis Dienstag die Beine hochlegen dürfen.

Weiter geht es am Freitag, 15. Februar, mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Die Ziele für den Endspurt klingen bescheiden. Thompson: „Wir wollen noch so viele Punkte holen wie möglich.“ Und vor allem nicht Letzter bleiben.