Eishockey: Neues Jahr, neues Glück – auf diesen Nenner lassen sich die Wünsche und Vorsätze der Wild Wings für die Zukunft bringen. Kein Wunder, denn die vergangenen vier Monate waren eine einzige Enttäuschung und endeten mit einem Desaster. Drei Tage nach dem 1:8-Debakel in Augsburg haben die Schwenninger am Mittwochabend (19:30 Uhr) Gelegenheit, mit einem Erfolg gegen Düsseldorf Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Das ist auch bitter nötig, denn erstklassig waren zuletzt nur die Fans. 6215 Besucher hatten am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Köln erstmals in dieser Saison für eine ausverkaufte Helios-Arena gesorgt. Am Sonntag waren immerhin 500 Schwenninger Schlachtenbummler mit nach Augsburg gereist, um ihr Team anzufeuern. Die Mannschaft wurde in beiden Spielen den Erwartungen allerdings nicht gerecht. Hatten die Wild Wings beim 1:4 gegen die Haie wenigstens phasenweise passables Eishockey gespielt, blamierten sie sich in der Fuggerstadt bis auf die Knochen.

Nach der krachenden Niederlage ging Schwenningens Trainer Paul Thompson mit seinen Spielern hart ins Gericht. „Das war sehr enttäuschend. Bei uns gab es keinen Kampf und keine Disziplin. Ich muss mich bei den vielen Fans, die uns nach Augsburg begleitet haben entschuldigen“, kommentierte der Brite die Klatsche. Nach dem Doppelschlag der Panther im zweiten Drittel habe seine Mannschaft den nötigen Charakter vermissen lassen, um die Partie noch zu drehen. Auch die Spieler wussten, dass sie ihren Anhang bitter enttäuscht hatten. „Das war einfach nur peinlich. Wir müssen jetzt eine ganz andere Einstellung zeigen. So wie wir in Augsburg gespielt haben, ist nichts zu holen“, sagte Stürmer Marcel Kurth. Schon gar nicht gegen den heutigen Gegner. Mit Düsseldorf kommt immerhin der Tabellendritte der DEL an den Neckarursprung.

Null Punkte und null Tore – so lautet die bisherige Saisonbilanz der Schwenninger gegen die Rheinländer. Am 21. September verloren die Wild Wings zuhause gegen Düsseldorf mit 0:3 und am 28. Oktober auswärts mit 0:4. Thompson packt seine Spieler nicht nur an diesen tristen Zahlen, sondern appelliert auch an ihren Stolz. „Wir müssen für unsere Ehre kämpfen. Ein solches Spiel wie in Augsburg werde ich nicht mehr akzeptieren. Ich fordere, dass die Spieler mehr Verantwortung auf dem Eis übernehmen. Wir müssen gegenüber unseren Fans Wiedergutmachung betreiben“, sagte der 50-Jährige. Da heißt es Ärmel hochkrempeln und zupacken.

An Silvester durfte die Mannschaft einen freien Tag genießen, wobei einige Spieler gemeinsam den Jahreswechsel in Schwenningen feierten. Thompson blieb dagegen lieber zu Hause, genehmigte sich zwei Gläser Weißbier und schaute seine Lieblingsserie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham, die in seiner Heimatstadt spielt. An Neujahr beschäftigte sich Thompson aber nicht mehr mit der Gangsterwelt Birminghams in den 1920er Jahren, sondern bat sein Team zum Training auf das Eis. Schließlich soll gegen Düsseldorf alles besser werden. Da der Coach genügend Auswahl hat, müssen einige Spieler mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen. Und jene, denen Thompson zuletzt eine Denkpause verordnete, erhalten eine neue Chance. „Rihards Bukarts und Kai Herpich werden auflaufen. Ich hoffe, dass vor allem Bukarts mir zeigt, dass ich ihn zu Unrecht draußen gelassen habe.“ Verteidiger Dominik Bittner, der sich im letzten Drittel bei den Fuggerstädtern eine Blessur am Knie zuzog, kann aller Voraussicht nach wieder spielen.

Düsseldorf, das in der vergangenen Spielzeit als Tabellenelfter die Pre-Playoffs verpasste, absolviert unter ihrem neuen Trainer Harold Kreis bislang eine ausgezeichnete Saison und überzeugt vor allem im läuferischen Bereich. Auf die Wild Wings wartet also ein großes Kaliber. „Wir müssen uns ganz anders präsentieren als in Augsburg. Wir dürfen nicht so viele Torchancen wie gegen Köln vergeben und müssen wieder so effektiv agieren wie in Mannheim“, lautet das Erfolgsrezept von Schwenningens Kapitän Simon Danner. Wie schon gegen Köln, dürfte die Helios-Arena am 2. Januar gegen Düsseldorf erneut gut gefüllt sein. Auch für die Schwenninger Eishockey-Fans gilt: Neues Jahr, neues Glück – neues Spiel, neues Glück.