von Tina Fröhlich

Eishockey: Noch zwei Spiele stehen für die Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga an, dann ist „Feierabend“. Am Freitagabend (19:30 Uhr) geht es beim letzten Heimauftritt gegen den EHC Red Bull München, am Sonntag (14 Uhr) gastieren die Schwenninger zum Abschluss in Nürnberg.

Es ist keine einfache Situation für die Schwarzwälder. Man ist schon sicher Tabellenletzter. Zu den zahlreichen Verletzten kamen noch weitere hinzu und nun warten zum Abschluss auch noch zwei hochkarätige Gegner. Dennoch sind die Erwartungen nicht gerade gering. Nicht etwa, was die Ergebnisse angeht an diesem letzten Saisonwochenende. Es geht vielmehr um die Einstellung. „Für uns ist eine gute Leistung enorm wichtig“, sagt Trainer Paul Thompson. Er verweist auf den vergangenen Freitag und das teils sehr lasche Auftreten seines Teams gegen Wolfsburg. „Wir müssen den Fans etwas bieten. Wir müssen alles geben, um die Fans wieder auf unsere Seite zu bekommen“, so der Brite.

Dafür hat der Coach allerdings nur noch wenige Akteure zur Verfügung. Mit Andreé Hult fällt ein weiterer Stürmer aus. Auch für Offensivkollege Marcel Kurth ist die Saison beendet. Noch schlimmer sieht es in der Defensive aus. Mit Dominik Bittner, Kalle Kaijomaa und Mirko Sacher fehlen die drei nominellen Top-Verteidiger. So muss Thompson zwangsläufig umstellen. Die beiden Stürmer Simon Danner und Tobias Wörle werden die Spielzeit als Verteidiger beenden. Dazu erhält zumindest im Heimspiel gegen München Christian Bauhof erneut die Chance, DEL-Luft zu schnuppern. Der 19-Jährige stand schon am vergangenen Freitag im Aufgebot und insgesamt über fünf Minuten auf dem Eis. Das Eigengewächs spielt normalerweise noch in der U20 der Wild Wings Future, bis Januar absolvierte er aber auch 34 Spiele für den EHC Freiburg in der DEL 2. Gerne würde Thompson auch Boaz Bassen in der Verteidigung weitere Einsätze geben, das allerdings lassen die Regeln nicht zu. Der 20-Jährige wäre nach weiteren DEL-Spielen nicht mehr in der DNL-Mannschaft einsetzbar. „Das ist schade. Gerade in solchen Spielen ohne den ganz großen Druck könnte sich Bassen noch mehr an die DEL gewöhnen“, meint der Schwenninger Übungsleiter.

Einen Wechsel wird es im Heimspiel gegen die „Roten Bullen“ auch im Tor geben. Marco Wölfl, bislang mit nur acht Einsätzen in dieser Saison, darf sich noch einmal zeigen. Und vermutlich auch verabschieden. Dem Vernehmen nach orientiert sich der Torhüter in Richtung DEL 2 und wird in Ravensburg als Neuzugang gehandelt. Generell verweisen die Wild Wings aber bezüglich Personalentscheidungen auf die kommende Woche. Dann wird es auch einen offiziellen Saisonabschluss geben. Am Freitag, 8. März, wird sich das Team in der Helios Arena nochmals den Fans präsentieren. Beginn ist um 19 Uhr.

Um diese Veranstaltung einigermaßen versöhnlich zu gestalten, sollten an diesem Wochenende zunächst zwei gute Spiele geboten werden. „Wir haben diese Woche ganz normal trainiert, die Saison ist ja auch nicht zu Ende. Wir sind Profis, wir dürfen und können uns jetzt nicht verstecken“, fordert der Trainer nochmals eine Energieleistung. Dabei weiß auch er, dass es nur noch um die „goldene Ananas“ geht.

Die Gegner der Wild Wings

EHC Red Bull München: Für den amtierenden Meister geht es um nicht weniger als um den ersten Platz nach der Hauptrunde. Drei Punkte trennen die Isarstädter derzeit von den Adlern aus Mannheim. Und die Formkurve passt absolut. Von den 16 Spielen im Jahr 2019 (ohne Champions Hockey League) gewannen die „Roten Bullen“ deren 14. Erstaunlicherweise resultierten die beiden Niederlagen gegen die Krefeld Pinguine und die Wild Wings jeweils nach Verlängerung. Eine ebenso große wie unverständliche Schwäche hat das Topteam von Trainer Don Jackson allerdings: In Überzahl sind die Bayern die drittschlechteste Mannschaft der Liga. Dafür haben sie aber mit Danny aus den Birken den aktuell besten Torhüter zwischen den Pfosten stehen. In den drei bisherigen Partien gegen Schwenningen setzte es für die Münchner in dieser Saison zwei Niederlagen.

Thomas Sabo Ice Tigers: Mit Ach und Krach haben die Mittelfranken ihre Saison noch leidlich gerettet. Immerhin Platz zehn und damit die Teilnahme an der ersten Playoff-Runde konnte das Team von Manager und Trainer Martin Jiranek doch noch erreichen. Dennoch ist dieses Resultat für den ambitionierten Club von der Noris eher ein Trostpflaster. In der Finalrunde ist für die Franken noch einiges möglich, denn da werden die Karten neu gemischt. Allerdings sind die letzten Ergebnisse der „Eistiger“ nicht sonderlich vielversprechend. Von den vergangenen fünf Partien gewannen die Nürnberger lediglich eine. Auch die Ice Tigers unterlagen den Wild Wings in dieser Spielzeit in bislang drei Spielen zweimal. Gar nicht glücklich sind derzeit zwei Ex-Schwenninger bei ihrem neuen Arbeitgeber. Verteidiger Tim Bender saß zuletzt auf der Tribüne und Torjäger Will Acton steht in Nürnberg deutlich in der Kritik. (tif)