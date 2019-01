von Tina Fröhlich

Eishockey: Vier Punkte holten die Wild Wings am vergangenen Wochenende, die Schwenninger gewannen zweimal nach Penaltyschießen. Das eine Mal waren sie froh darüber, das andere Mal etwas verärgert.

Elf Spiele in 24 Tagen – rund um den Jahreswechsel geht es in der Deutschen Eishockey Liga ans „Eingemachte“. Diese kräftezehrenden Wochen liegen nun hinter den Wild Wings und die Bilanz fällt leidlich positiv aus. Sechs Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber, Tabellenletzter sind die Schwenninger allerdings immer noch. Zuletzt verpassten es die Neckarstädter am Sonntag, trotz eines 3:2-Erfolgs nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg die „Rote Laterne“ an den Gegner weiterzureichen. „Ich bin ein bisschen verärgert, dass wir eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben und keine unserer guten Möglichkeiten im zweiten Drittel verwerten konnten. Immerhin haben wir einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen und das ist am Ende das Wichtigste“, analysierte SERC-Trainer Paul Thompson die Partie gegen den Vorletzten.

Ärgerlich war der Punktverlust dennoch. Was die Grizzlys im ersten Spielabschnitt in der Helios Arena zeigten, war, gelinde gesagt, unterirdisch. Nicht nur in diesen 20 Minuten versäumten es die Hausherren, einen deutlicheren Vorsprung herauszuschießen. Zwar wurden die Niedersachsen mit zunehmender Spieldauer stärker, die Wild Wings aber versemmelten ihre drei bis vier wirklich guten Chancen. Allen voran Philip McRae. Der US-Amerikaner hatte beim 2:0 noch alles richtig gemacht, dafür aber in Minute 28 alles falsch. Stefano Giliati hatte McRae schön eingesetzt. Dieser hatte freie Bahn und entschied sich fälschlicherweise für seinen obligatorischen Rückhandschuss ins linke obere Eck. Prompt pflückte Wolfsburgs Keeper Gerry Kuhn die Scheibe locker mit der Fanghand herunter. Kuhn ist übrigens Linksfänger und hatte schon deshalb keine Mühe, diese Chance zu vereiteln. Als Anthony Rech anschließend nur die Latte traf, kam neben dem fehlenden Glück auch noch Pech dazu.

Richtig ärgerlich wurde es 22 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels. Nach überstandener Unterzahl wähnten sich die Schwenninger wohl schon mit dem Vorsprung in der Kabine, prompt schlug es ein. „Das tat weh“, meinte Paul Thompson nach dem Spiel, „und es führte dazu, dass wir zu Beginn des Schlussabschnitts ziemlich nervös waren.“ Was die Grizzlys zu nutzen wussten und so war schon vor der Verlängerung klar, dass Schwenningen den letzten Platz an diesem Tag nicht loswerden würde. „Wir haben uns am Schluss des zweiten Drittels die Butter vom Brot nehmen lassen. Es war eigenes Unvermögen, dass wir nicht die drei Punkte geholt haben“, räumte Verteidiger Dominik Bittner selbstkritisch ein. Er und seine Defensivkollegen waren gezwungen, ab Beginn des zweiten Abschnitts Doppelschichten zu fahren, da Jussi Timonen verletzt ausschied. Dennoch ließ Bittner eine mögliche Überlastung nicht als Ausrede gelten. „Nein, das sehe ich nicht“, so der 26-Jährige. „Es war mehr eine Frage der Cleverness und des Selbstvertrauens.“

Was im Übrigen generell für einen Großteil der Saison der Schwenninger gilt. Der Kopf ist das Problem. Am vergangenen Freitag bei Meister München hatten die Schwarzwälder wieder mal gezeigt, dass sie es eigentlich besser können. Beim 2:1 ebenfalls nach Penaltyschießen brachten sie eine wirklich gute Leistung, verdienten sich gar diesen Sieg. Bittner: „Wir wissen, dass wir auch gegen die Topteams mithalten und gewinnen können, wenn wir uns an den Matchplan halten. Es ist eine individuelle Kopfsache.“

Und mittlerweile auch eine Frage der Zeit. Nur noch 15 Spiele haben die Wild Wings, um sich in der Tabelle doch noch ein Stückchen nach vorne zu arbeiten. 33 von bislang 37 Spieltagen stehen sie nun schon auf dem letzten Platz. „Wir wollen und werden versuchen, weiter nach vorne zu kommen. So lange es rechnerisch möglich ist, sind weiterhin Platz zehn und damit die Playoffs unser Ziel, auch wenn manche das für verrückt halten“, gibt Coach Thompson die Devise für die kommenden zwei Monate aus. Aufgeben gilt nicht.