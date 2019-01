Eishockey: 17 Spiele sind in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga noch zu absolvieren und satte 51 Punkte zu vergeben. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Wild Wings in dieser Saison den Kampf um die Playoff-Plätze frühzeitig verlieren werden. 17 Punkte Rückstand auf Platz zehn sind kaum noch aufzuholen, zumal die Mannschaft nicht den Eindruck erweckt, dass sie demnächst eine Siegesserie starten könnte. Auch nach dem Trainerwechsel scheint kein Licht am Ende des Tunnels. „Ich bin sehr enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, den Abstand zu verkürzen“, sagte SERC-Trainer Paul Thompson, der zumindest eine halbwegs ausgeglichene Bilanz vorweisen kann. Unter seiner Regie stehen bislang neun Siege und zehn Niederlagen zu Buche.

Als Tabellenletzter geht es für die Schwenninger nun vor allem darum, die Spielzeit nicht als Schlusslicht zu beenden. Deshalb ist das bevorstehende Wochenende für die Neckarstädter von besonderer Bedeutung, denn am Sonntag (16:30 Uhr) gastiert der Tabellenvorletzte Wolfsburg in der Helios-Arena. „Dieses Spiel ist sehr wichtig für uns“, weiß auch Thompson. Bereits am Freitagabend treten die Wild Wings um 19:30 Uhr als krasser Außenseiter beim EHC Red BullMünchen an.

Bei der 0:1-Niederlage am Mittwoch gegen Düsseldorf zeigten die Schwenninger zwar eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:8-Debakel drei Tage zuvor in Augsburg, doch es reichte immer noch nicht, um die Rheinländer zu bezwingen. „Wir waren vor dem Tor nicht hungrig genug“, nannte Thompson einen der Gründe für die Heimniederlage. Diese Feststellung lässt sich anhand der Statistik belegen. Die Düsseldorfer feuerten 40 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, die Gastgeber deren 25. Außerdem nutzten die Gäste eines ihrer vier Überzahlspiele zum einzigen Treffer, während die Schwenninger fünf Powerplay-Gelegenheiten ungenutzt ließen. „Die Special Teams haben das Spiel entschieden“, brachte es Thompson auf den Punkt.

Beim Duell gegen Düsseldorf überraschte der Coach mit einer außergewöhnlichen Roachade. Er schickte Verteidiger Benedikt Brückner als überzähligen Spieler auf die Tribüne und stellte den gelernten Stürmer Simon Danner in die Abwehr. Für einen Profi wie Brückner, der noch im April 2016 zum erweiterten Kreis der Eishockey-Nationalmannschaft gehörte, dürfte diese Maßnahme wie ein Stich ins Herz gewesen sein. Doch Thompson ist inzwischen bekannt dafür, dass er auch unpopuläre Entscheidungen nicht scheut. „Brückner kam in den Spielen zuvor nicht an seine gewohnte Form heran und wirkte müde. Deshalb habe ich mich für Danner entschieden, weil er seinen Körper konsequenter einsetzt“, sagte Thompson.

Das gleiche Schicksal wie Brückner ereilte auch Stefano Giliati, der ebenfalls zuschauen musste. Thomspon: „Damit wollte ich eine Botschaft aussenden. Von Giliati erwarte ich deutlich mehr, als er zuletzt zeigte. Ich habe genügend Spieler. Der interne Wettkampf entscheidet darüber, wen ich aufs Eis schicke.“ Anhand der Reaktion, die Giliati am Donnerstagmorgen im Training zeigte, räumt Thompson dem Italo-Kanadier gute Chancen ein, dass er gegen München wieder spielt. Wen er diesmal zuhause lässt, will der Brite am Freitag kurz vor der Abreise in die bayerische Landeshauptstadt verkünden. Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier, der sich gegen Düsseldorf in bestechender Form präsentierte.

Zwar hat Thompson mit seinem Trainerteam die personellen Planungen für die kommende Saison bereits begonnen, doch etliche Spieler wissen noch nicht, ob sie gehen müssen oder bleiben dürfen. Auch Anthony Rech, der neben Mirko Sacher und Torhüter Dustin Strahlmeier zumindest vom Preis-Leistungsverhältnis zu den besseren Schwenninger Profis gehört, hat noch keine Klarheit über seine Zukunft. „Ich würde gerne bleiben, doch bis jetzt hat niemand mit mir gesprochen“, sagt der Franzose. Nach eigener Auskunft liege ihm auch kein Angebot von einem anderen Klub vor. So wie die Schwenninger aktuell spielen, dürften die meisten Profis froh sein, überhaupt einen Verein zu finden. Wohl dem, dessen Vertrag auch für die nächste Saison gilt. Das sind Simon Danner, Dominik Bohac, Julian Kornelli und Markus Poukkula.

Gegner der Wild Wings EHC Red Bull München: Sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Mannheim und damit Platz zwei – das ist erstaunlich für den Serienmeister aus der bayerischen Landeshauptstadt. Nach einem durchwachsenen Start kommen die „Roten Bullen“ nun ins Rollen, vier Siege gab es zuletzt in Serie. Zuvor setzte es aber für das Team von Trainer Don Jackson immer wieder merkwürdige Niederlagen. Die Münchner zogen bereits dreimal in dieser Saison gegen Bremerhaven den Kürzeren. Ein großes Manko ist beim dreifachen Deutschen Meister derzeit das Überzahlspiel. Im Powerplay sind sie die drittschlechteste Mannschaft der DEL. Und sie haben mit John Mitchell lediglich einen herausragenden Stürmer, der mit 33 Scorerpunkten in den Top Ten auftaucht. Grizzlys Wolfsburg: Ähnlich wie die Schwenninger, kommen auch die Niedersachsen in der Tabelle nicht vom Fleck. Seit Wochen sind sie Vorletzter, mehr als zwei Siege in Folge sind nicht drin. Zuletzt gab es drei Niederlagen am Stück, dabei kassierten sie 17 (!) Gegentreffer. Macht insgesamt bereits 130 Gegentore in 35 Spielen und damit einen Schnitt von 3,7 „Einschlägen“ pro Partie. Womit das größte Problem der VW-Städter wohl auch klar ist. Dazu kommen das mit Abstand schlechteste Überzahlspiel der DEL, das zweitschwächste Unterzahlspiel und nur 79 geschossene Tore. Unter dem neuen Trainer Hans Kossmann sicherten sich die Grizzlys zwar 24 Punkte aus 21 Partien, das ist aber nur eine leicht verbesserte Bilanz im Vergleich zum Saisonstart unter dem Finnen Pekka Tirkkonen. (tif)