von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings haben ihr Trainerteam wieder komplett: Mike Flanagan wird künftig an der Seite von Cheftrainer Paul Thompson und Torwarttrainer Ilpo Kauhanen an der Bande der Wild Wings stehen. Der 50-Jährige unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr.

"Mit Mike Flanagan kamen wir sehr schnell auf einen Nenner. Wir verfolgen eine gemeinsame Philosophie, wie wir zusammen in die kommende Saison gehen wollen. Wir freuen uns, dass wir mit Mike einen sehr erfahrenen Co-Trainer gefunden haben", sagt Schwenningens Manager Jürgen Rumrich.

Auch Flanagan kann es kaum erwarten, bis die Arbeit am Neckarursprung beginnt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit Paul Thompson und Torwarttrainer Ilpo Kauhanen. Vor allem freue ich mich auch auf die fantastische Atmosphäre in der Helios-Arena."

Flanagan wurde am 20. November 1968 in Orangeville (Kanada) geboren. Bereits mit 30 Jahren beendete er seine aktive Karriere und begann 2001 seine Trainerlaufbahn. Neun Jahre später stand er in der American Hockey League bei den Norfolk Admirals als Cheftrainer unter Vertrag. In seiner zweiten Saison bei den Admirals gewann er den Calder Cup. Im Jahr 2012 wechselte er nach Italien und wurde mit Valpellice italienischer Meister, gleichzeitig wurde er auch zum Trainer des Jahres in Italien gewählt. In den letzten drei Jahren stand Flanagan bei Ligakonkurrent Nürnberg unter Vertrag.