Eishockey: Die Wild Wings vertrauen weiterhin auf das sportliche Führungspersonal. Am Donnerstag gaben die Schwenninger bekannt, dass die Verträge von Manager Jürgen Rumrich und Cheftrainer Paul Thompson jeweils um eine weitere Saison verlängert wurden. Damit setzten die Verantwortlichen des DEL-Klubs zwei wichtige Eckpfeiler für die Zukunft. "Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin zusammenarbeiten dürfen", sagten beide unisono bei der wöchentlichen Pressekonferenz.

Thompson trat Anfang November die Nachfolge des entlassenen Pat Cortina an und feierte mit dem Tabellenschlusslicht auf Anhieb drei Siege in Serie. Anschließend wechselten sich Erfolg und Misserfolg in schöner Regelmäßigkeit ab, wobei die Wild Wings am Mittwoch mit dem Auswärtssieg in Mannheim ein weiteres Ausrufezeichen setzten. Mit dem 50-jährigen Briten als Chefcoach dürfen sich die Schwenninger jedenfalls wieder Hoffnungen auf einen Playoff-Platz machen. "Ich habe hier ein sehr intaktes Umfeld vorgefunden und es macht mir jeden Tag Spaß, mit dieser Mannschaft und für die Schwenninger Wild Wings zu arbeiten. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten sehr hart arbeiten, um weiter Erfolg zu haben und gleichzeitig die Weichen für die neue Spielzeit stellen", sagte Thompson.

Jürgen Rumrich geht mit der Vertragsverlängerung bereits in sein sechstes Jahr als Manager bei den Wild Wings. "Ich freue mich sehr, dass ich eine weitere Saison für Schwenningen als Sportmanager tätig sein werde" , sagte der gebürtige Miesbacher. Der 50-Jährige war bislang nicht nur für die Spielerverpflichtungen, sondern auch für etliche organisatorische Dinge verantwortlich.

Was die Organisation betrifft, soll Rumrich künftig Unterstützung erhalten. "Wir haben die Saison in den vergangenen Wochen eingehend analysiert. Dabei sind wir zum Entschluss gekommen, einige Veränderungen im sportlichen Bereich vorzunehmen und Verantwortlichkeiten neu zu ordnen", erklärte der geschäftsführende Gesellschafter, Michael Werner. So wird Manager Rumrich künftig von Geschäftsstellenleiter Oliver Bauer in organisatorischen Dingen rund um das Team entlastet.

Für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Wild Wings einen Mitarbeiter, oder eine Mitarbeiterin, neu einstellen. "Wir denken, dass wir so am besten aufgestellt sind, um in der kommenden Saison wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden", so Werner weiter.