von SK

Noch zwei Spiele stehen in dieser Saison an. Wie sind Ihre Gedanken dazu?

Puh, schwierig. Wir treffen auf zwei Mannschaften, die noch um Platzierungen spielen. Dazu werden wir vermutlich auch noch weiter dezimiert sein. Aber es zählt für uns ohnehin eher nicht mehr das Ergebnis, sondern wie wir auftreten, uns präsentieren. Gerade hier in Schwenningen zählen Kampfgeist und Einsatzwille sehr viel. Leider haben wir diese Tugenden in der aktuellen Saison zu oft vermissen lassen, was zurecht kritisiert wurde. Von daher kann es in den letzten beiden Spielen nur darum gehen, dass wir noch mal alles reinwerfen. Wir wissen, dass wir zum letzten Mal in dieser Konstellation zusammen auflaufen und sollten füreinander spielen. Wir wollen erhobenen Hauptes aus der Saison gehen.

Wenn Sie diese Spielzeit mit einem Wort beschreiben sollten, wie würde es lauten?

Druckreif würde ich sagen ‚sehr bescheiden‘. Meinen würde ich eher das schlimmere, nicht druckreife Wort. Genauer gesagt, sogar sehr besch…. Schon die Vorbereitung fand ich nicht so prickelnd. Wir haben uns da schon gegen Freiburg und Ravensburg schwer getan. Wir hatten damals schon Probleme, die Spiele zu gewinnen. Dann natürlich diese elf Niederlagen in Folge, die uns so ziemlich die ganze Saison gekostet haben. Es nützt auch nichts, jetzt nach einzelnen Spielen zu suchen, die man hätte gewinnen können oder sollen. Insgesamt waren wir viel zu inkonstant, in vielen Partien auch schlicht nicht gut genug.

Wie waren Ihre Erwartungen vor dieser Saison nach dem zehnten Platz im letzten Jahr? Konnte man ahnen, dass es deutlich schlechter werden würde?

Ich wusste zumindest, dass es extrem schwer werden würde. Dafür gab es mehrere Anzeichen. Zunächst einmal war klar, dass man einen Will Acton unmöglich in der Kürze der Zeit und für das zur Verfügung stehende Geld gleichwertig ersetzen würde können. Kein Manager der Welt hätte das meines Erachtens geschafft. Es war also klar, dass wir da eine Lücke haben. Ich persönlich fand den Weg von Pat Cortina und Jürgen Rumrich richtig, diese Lücke durch das Kollektiv schließen zu wollen. Außerdem hatte ich den Druck im letzten Sommer schon deutlicher gespürt. Man war nach 22 Jahren das erste Mal wieder in den Playoffs und wollte jetzt natürlich mehr. Das war in gewisser Weise verständlich, vor allem aber spürbar. Schon im ersten Spiel waren die Fans völlig euphorisiert. Und auf einmal ging nichts mehr zusammen. Es war wie ein Strudel, in den man hineingerät und es gibt keinen Weg heraus. Natürlich ist der Kredit bei den Fans, den wir uns letztes Jahr erspielt haben, dann auch schnell aufgebraucht.

Regionalsport Schwarzwald Wild Wings-Experte Matthias Hoppe: „Die Mannschaft braucht frisches Blut“ Das könnte Sie auch interessieren

Was ist speziell in diesen Wochen mit der Mannschaft passiert?

Es kam vieles zusammen. Es lief auf dem Eis überhaupt nicht. Dadurch wurde es im Umfeld immer unruhiger, was wiederum zum Teil die Leistung beeinflusste. Wir haben in dieser Zeit viel miteinander gesprochen, auch ohne Trainer. Wir wussten, dass wir uns und dem Spielsystem treu bleiben müssen, denn es war ja erfolgreich gewesen. Allerdings war gegen Ende der letzten Saison das System auch schon recht durchschaubar, weshalb wir nur knapp auf Platz zehn gelandet sind. Im Mannschaftsrat mit Tobias Wörle, Kalle Kaijomaa, Jussi Timonen, Benedikt Brückner und meiner Person waren wir uns irgendwann einig, dass wir etwas ändern müssen und haben das auch geäußert. Es ging nicht darum, den Trainer zu wechseln oder das komplette System zu ändern. Wir hatten nur das Gefühl, dass wir etwas offensiver agieren sollten. Aber es passierte nichts, das hat uns schon unruhig gemacht. Schließlich kam es zum Gespräch mit Manager Jürgen Rumrich. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass wir nicht auf einen Trainerwechsel gedrängt haben. Es ging uns nur um eine gewisse Änderung des Systems. Wir hatten kein Vertrauen mehr in unsere Art des Spiels, da es ja eben nicht erfolgreich war. Dies hat das gesamte Team so empfunden.

Wie haben in dieser Situation die vermeintlichen Führungsspieler agiert?

Zu ruhig, das muss man ehrlich zugeben. Wir sind generell eine relativ ruhige Mannschaft. Wir haben nicht so sehr viele Spieler, die in solchen Phasen etwas sagen. Führungsspieler sind für mich aber auch eher die, die ihre Führungsqualitäten auf dem Eis zeigen. Da war es in dieser Saison noch schwieriger, da viele der Führungsspieler selbst in einer Krise steckten und wenig Selbstvertrauen hatten. Ich selbst werde schon auch mal lauter, habe viel geredet. Aber ja, da fehlt uns in der Mannschaft vielleicht noch der ein oder andere emotionalere Typ. Das ist letztes Jahr nicht so aufgefallen, da es gut lief.

Es wurde mit Paul Thompson als neuem Trainer dann doch besser, allerdings waren die Leistungen weiterhin sehr inkonstant. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass es an der Einstellung gelegen hat. Man hat zwei oder drei Spiele gewonnen und denkt dann, es läuft ja. Dazu kamen einfach die Gedanken an die schlechte Phase, die immer wieder auftauchten. Wir haben nach Gegentoren zu oft wieder das große Zittern bekommen, dass es jetzt schief geht. Und wir haben in den Spielen schlecht ausgesehen, die wir gefühlt hätten gewinnen müssen, gerade gegen die nominell schwächeren Teams. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch keine Erklärung und das ist sehr frustrierend.

Inwiefern hat die Unruhe im Umfeld eine Rolle gespielt? Teile der Fans haben ihren Unmut deutlich kundgetan.

Das hat uns schon sehr beschäftigt. Es prasselte viel Negatives auf uns ein. Es wurde eben auch sehr persönlich. Etliche Spieler wurden angegangen, als sie privat unterwegs waren. Ich kannte das vorher in Schwenningen so nicht und es hat mich schon sehr erschreckt. Dazu kamen die extremen Anfeindungen gegen Jürgen Rumrich. Das konnten und wollten wir als Mannschaft irgendwann so nicht mehr stehen lassen. Wir wollten klar machen, dass wir als Mannschaft mit dem Trainer für die schlechten Leistungen verantwortlich sind. Deshalb haben wir einmal die Ehrenrunde in die Kurve abgebrochen. Ich wusste, dass ich da vorne dran stehe. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so persönlich wird und so lange anhält. Wir verstehen den Unmut, aber diese persönlichen Anfeindungen sind eben schwierig zu begreifen. Die wenigen Zuschauer, die das tun, sehen gar nicht, was sie damit anrichten können.

Wie kommen da Mannschaft, Club und Fans wieder zusammen?

Ich habe mich bereits mit einem Mitglied eines Fanclubs getroffen. Wir haben uns lange unterhalten und ich konnte ihm unsere Sicht der Dinge nahebringen. Wir haben uns gemeinsam die Frage gestellt, was wollen wir? Wir als Mannschaft müssen auch wissen, was die Fans wollen. Aber auch die Fans müssen sich untereinander in diesem Punkt wieder einig werden. Ich treffe mich gerne mit den Fans, denn mir liegt der Umgang miteinander und Schwenningen sehr am Herzen.

Was muss sich für die Zukunft an der Mannschaft ändern?

Wir brauchen sicherlich mehr Offensive in der Defensive. Dazu brauchen wir mehr Kreativität in Überzahl und im Spielaufbau. Wir müssen generell körperlich wieder präsenter werden, und natürlich muss sich auch unser Bullyspiel verbessern. Und wir brauchen mehr Torgefährlichkeit.

Wie optimistisch sind Sie, dass es tatsächlich besser wird?

Ich denke, dass diese Veränderungen kommen werden. Trainer Paul Thompson lässt jetzt schon viel offensiver spielen. Ich bin optimistisch, dass wir wieder für Unruhe in der Liga sorgen können. Wir werden sicher nicht um die direkte Viertelfinal-Qualifikation spielen, können aber um Platz zehn spielen. Man sollte die Latte nicht zu hoch hängen, denn wir fangen wieder ganz unten an. Ich bin dennoch sehr zuversichtlich.

Fragen: Tina Fröhlich