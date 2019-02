Eishockey: Dann waren’s nur noch vier. In der Schlussphase der DEL-Hauptrunde gehen den Schwenninger Wild Wings die Verteidiger aus. Für die Kalle Kaijomaa und Mirko Sacher ist die Saison bereits seit längerem beendet. Nun erwischte es auch noch Dominik Bittner: Der 26-Jährige musste am Dienstagabend beim Spiel in Ingolstadt mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Eis. Brett Olson sorgte im zweiten Drittel mit einem üblen Bandencheck für das vorzeitige Aus von Bittner. Der Abwehrspieler wurde am Mittwoch ärztlich untersucht, um festzustellen, ob es sich um eine leichte oder schwere Gehirnerschütterung handelt. Egal, wie die Diagnose ausfällt – Schwenningens Trainer Paul Thompson rechnet auf keinen Fall mit Bittner für das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen Wolfsburg.

So bleiben nur noch Benedikt Brückner, Kyle Sonnenburg, Jussi Timonen und Dominik Bohac als gelernte Abwehrspieler – zu wenig, um ein DEL-Spiel vernünftig zu betreiten. Deshalb wird Thompson am Wochenende den gelernten Stürmer Simon Danner wieder von Beginn an in die Defensive beordern. Thompson: „Ansonsten wäre die Belastung und damit auch die Verletzungsgefahr für die vier Jungs zu groß.“

Mit ein bisschen Glück werden die Wild Wings das Fehlen von Danner im Angriff verschmerzen können. Die Chancen, dass Marcel Kurth und Schwenningens torgefährlichster Stürmer Anthony Rech gegen Wolfsburg wieder ins Team zurückkehren, beziffert Thompson auf „30 bis 50 Prozent“.

Die 1:4-Niederlage in Ingolstadt bezeichnet Thompson als verdient. „Wir haben nicht gut gespielt“, räumte der Coach ein. Die Stimmung bei den Wild Wings ist aktuell im Keller. Kein Wunder, denn nach der Niederlage am Dienstag haben die Neckarstädter auch theoretisch keine Chance mehr auf die Playoff-Runde. Dazu kommen noch die vielen Verletzten. „Ich will nicht jammern, aber wenn die Verteidiger Nummer eins, zwei und drei fehlen und auch noch unser bester Torschütze, ist das ein bisschen viel“, sagt Thompson.

Umso mehr hofft der Brite am Freitag auf die Rückkehr von Kurth und Rech. Schließlich geht es darum, die rote Laterne doch noch an Wolfsburg weiterzureichen. „Thompson: „Das ist für uns ein sehr wichtiges Spiel.“