Eishockey: Sechs Siege in den vergangenen acht Spielen – diese Bilanz kann sich sehen lassen. Der im November vollzogene Trainerwechsel beginnt sich auszuzahlen. Nun wollen die Wild Wings den eingeschlagenen Weg am Freitag (19.30 Uhr) in Iserlohn und am Sonntag (17 Uhr) zuhause gegen die Adler Mannheim fortsetzen. Beide Gegner trennen Welten. Während die Kurpfälzer die Tabelle in der Deutschen Eishockey Liga souverän anführen, dümpeln die Sauerländer hinter Schwenningen am Tabellenende.

Paul Thompson lässt keinen Zweifel an seinem Ziel: „Ich erwarte sechs Punkte, denn wir haben immer noch eine Außenseiter-Chance auf die Playoffs“, sagt der Coach. Sieg Nummer eins an diesem Wochenende soll beim Schlusslicht gelingen. Auch die Iserlohn Roosters blieben bislang weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Stimmung bei den Fans ist schlecht. Nur mit einem Heimsieg können die Sauerländern den Tabellenvorletzten Schwenningen wenigstens in Reichweite halten. Gerade das macht die Roosters so gefährlich. „Ich rechne mit einem hart umkämpften Spiel. In Iserlohn herrscht in der Halle immer eine hitzige Atmosphäre“, sagt Thompson.

Sollte am Freitag Schritt Nummer eins gelingen, wäre alles bereitet für ein packendes Derby am Sonntag gegen Mannheim. Bis Donnerstagnachmittag wurden 4000 Tickets für die Partie abgesetzt. Das lässt darauf schließen, dass die Helios-Arena zwar gut gefüllt, aber nicht ausverkauft sein wird. „Mannheim hat eine überragende Mannschaft“, sieht Thompson die Wild Wings in der Außenseiterrolle. Wozu die Schwenninger gegen den schier übermächtigen Gegner jedoch in der Lage sind, bewiesen sie schon zweimal eindrucksvoll, als sie die Adler Ende November auf eigenem Eis mit 4:0 rupften und an Weihnachten mit einem 2:1-Erfolg drei Punkte aus der SAP-Arena entführten. Ob der dritte Streich gelingt, wird auch von Dustin Strahlmeier abhängen, der am Freitag und Sonntag zwischen den Schwenninger Pfosten stehen wird.

Personell müssen die Neckarstädter ein großes Handicap verkraften. Anthony Rech, mit 16 Treffern aktuell bester Torschütze der Wild Wings, fällt verletzt aus. Der Franzose wird erst nach der Länderspielpause wieder am Puck sein. Wenn am Freitag, 15. Februar, der Hauptrunden-Endspurt mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin eingeläutet wird, rechnet Thompson auch wieder mit Ville Korhonen. Dessen finnischer Landsmann Kalle Kaijomaa wird dagegen kaum noch ins Geschehen eingreifen können. Der Verteidiger plagt sich mit Schmerzen im Beckenbereich und muss womöglich operiert werden. Vili Sopanen ist dagegen fit, aber auch diesmal nicht im Kader. Der finnische Stürmer, der Ende November aus Ingolstadt nach Schwenningen kam, hat bei Thompson schlechte Karten. Ob er mit Sopanens Einstellung oder mit dessen spielerischen Qualitäten unzufrieden ist, ließ der Brite offen. Nur soviel: „Ich stelle meine Mannschaft so auf, dass die Balance stimmt.“

Dagegen scheint die Chemie zwischen Thompson und Marcel Kurth zu stimmen. Der Stürmer machte seinen Entschluss, den Vertrag bei den Wild Wings um ein Jahr zu verlängern, vor allem am Trainer fest. „Paul Thompson war der entscheidende Faktor. Er vertraut mir, und ich mag seinen Stil, wie er coacht. Das System, das er spielen lässt, ist super und lässt uns in der Offensive viel freie Hand“, sagt der 25-Jährige. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. „Marcel ist ein schlauer Spieler und stark am Puck. Er spielt eine starke Saison. Ich glaube, er hat noch Potenzial. Vor allem in punkto Härte kann er sich noch steigern“, sagt Thompson.