Basketball, Pro B: Mit Wehmut, aber auch mit Stolz blicken die Wiha Panthers Schwenningen auf die Saison in der Pro B zurück. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich das Jahr in der dritten Klasse lediglich als Zwischenstation auf dem Weg in Richtung höhere Gefilde herausstellen.

Wochen der Wahrheit: Sportlich endete die Saison der Wiha Panthers am vergangenen Samstag mit der 83:86-Halbfinal-Niederlage in Münster. Auf administrativer Ebene geht es für die Doppelstädter aber jetzt erst richtig los. Am Mittwoch und Freitag spielen die Bayer Giants Leverkusen und die WWU Baskets Münster den Pro B-Meister aus. Wenig später, voraussichtlich am 7. Mai, wird die 2. Basketball-Bundesliga verkünden, welche Vereine Pro A-Anträge gestellt haben und wer den Zuschlag erhält. Die Wiha Panthers dürfen sich große Hoffnungen auf den Aufstieg machen, da außer ihnen und Leverkusen dem Vernehmen nach kein anderer Pro B-Ligist den Antrag für die nächsthöhere Liga gestellt hat.

Umbruch: Hauptaufgabe der Schwenninger ist es nun, der Liga bis zum genannten Datum ein konkretes Konzept vorzulegen, wie die Panthers 1500 Personen (Mindestkapazität in der Pro A) bei Heimspielen in der Deutenberghalle unterbringen wollen. Dabei befinden sich die Verantwortlichen in engem Austausch mit der Stadt Villingen-Schwenningen, die den Basketballern tatkräftig unter die Arme greift. Sollten die Schwenninger alle Auflagen erfüllen und den Zuschlag für die zweithöchste deutsche Spielklasse erfüllen, gilt es, den Etat zu erhöhen. Die aktuell etwas mehr als 300.000 Euro müssten im Aufstiegsfall mindestens verdoppelt werden, um in der Pro A konkurrenzfähig zu sein. Zudem steht ein personeller Umbruch bevor: In der Pro A müssen, anders als in der Pro B, immer nur zwei Local Player auf dem Feld stehen, sodass mehr Raum für EU-Ausländer und US-Amerikaner entsteht.

Stolzer Kapitän: Bei Kosta Karamatskos mischte sich unter die Enttäuschung nach dem Ausscheiden gegen Münster auch Stolz auf das Geleistete. "Wir haben unser eigentliches Ziel bei Weitem übertroffen und eine unglaublich gute Saison gespielt. Klar ist das Aus ärgerlich, weil wir gerne noch das Finale gespielt hätten, aber es ist auch nicht so dramatisch", so der Spielmacher. Was den Kapitän besonders stolz auf seine Mannschaft macht, ist der unbändige Siegeswille. "Dieses Team hat nie aufgegeben. Dieser Kampfgeist hat uns das ganze Jahr über ausgezeichnet. So etwas habe ich in meiner Karriere selten erlebt", berichtet der 33-Jährige. Karamatskos hat sich sowohl beruflich als auch privat in der Doppelstadt sesshaft gemacht und kann sich gut vorstellen, auch in der kommenden Saison für die Panthers zu spielen. "Konkrete Gespräche werden wir erst in den kommenden Wochen führen, wenn die Lizenz-Fragen geklärt sind. Noch mal in der Pro A zu spielen, wäre mega. Ich traue es mir definitiv zu."

Getrennte Wege: Am Dienstag veranstaltet die Mannschaft ein Abschlussdinner, ehe sich schon tags darauf die Wege trennen und die beiden US-Amerikaner Rasheed Moore und Anell Alexis gen Heimat fliegen. Ob es ein Abschied für immer wird, steht noch in den Sternen. Ob beispielsweise Moore wieder an den Neckar zurückkehren wird, hängt sicher auch davon ab, in welcher Liga die Panthers in der kommenden Saison spielen werden. Die Pro A wäre für den 23-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit zu den besten Spielern der Liga zählte, der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Während sich Moore mit seiner Zukunftsplanung noch Zeit lässt, spielt der andere US-Boy schon mit dem Gedanken, wieder zurückzukommen. "Es war eine tolle Zeit, die ich hier erleben durfte. Ich habe mich bei Coach Alen Velcic für die Chance bedankt, die er mir ermöglicht hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, zur nächsten Saison wieder zurückzukehren", sagt Alexis.

Karriereende: Wer definitiv nicht wieder in einem Panthers-Trikot auflaufen wird, ist Darius Pakamanis. Der 37-jährige Litauer beendet seine lange Karriere, in der er unter anderem Bundesliga-Erfahrung in Bremerhaven und sogar Euroleague-Einsätze mit dem spanischen Spitzenclub Valladolid aufweisen kann. In seinen drei Jahren in Schwenningen gewann Pakamanis als feste Größe zweimal die Regionalliga-Meisterschaft, ehe er in der abgelaufenen Saison in einer untergeordneten Rolle oftmals Opfer der Local-Player-Regel wurde.