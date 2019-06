von unserer Sportredaktion

Basketball, 2. Bundesliga ProA: (pm) Die Wiha Panthers Schwenningen haben sich für die kommende Saison die Dienste des jungen Aufbauspielers David Dennis gesichert. Zusammen mit Kapitän Kosta Karamatskos soll der pfeilschnelle Amerikaner das Spiel der Panthers organisieren und ein komplementäres Point Guard-Duo bilden.

Mit Aufbauspieler David Dennis steht der dritte Neuzugang der Neckarstädter fest. Der 21-jährige Point Guard wechselt von der Nova Southeastern Universität (Fort Lauderdale/Florida) nach Schwenningen und hat sich in der zweiten Division der NCAA landesweit einen erstklassigen Namen gemacht. Der Linkshänder beeindruckt in der Offensive vor allem mit seiner Geschwindigkeit, mit der er Schnellangriffe einleiten kann.

Für seinen früheren College-Trainer Jim Crutchfield bringt Schwenningens Neuzugang alle Voraussetzungen für eine großartige Profikarriere mit: „David Dennis verfügt über ein hohes Maß an Basketballverständnis und denkt in seinem jungen Alter schon wie ein Basketballtrainer. Durch seine gute Spielübersicht macht er es seinen Mitspielern leicht, zu guten Abschlüssen zu kommen. Obendrein hat er einen sehr guten Charakter, bringt die Bereitschaft mit, hart zu arbeiten und steckt mit seiner energiegeladenen Spielweise Mitspieler und Zuschauer an.“

David Dennis kommentiert seinen Wechsel nach Schwenningen so: „Ich bin voller Vorfreude, meine Profikarriere bei den Wiha Panthers starten zu können. Einige meiner früheren Teamkollegen am College haben in Deutschland ihre Karrieren begonnen und mir ausschließlich Positives über Land, Leute und die ProA berichtet. Ich kann es kaum erwarten, das Team und die Stadt kennenzulernen.“

Und das sagt Trainer Alen Velcic über seinen neuen Schützling: „David Dennis war für mich die erste Wahl auf der Point Guard-Position. Er spielt trotz seines noch jungen Alters einen sehr reifen Basketball und wird viele Leute überraschen. Eine seiner großen Stärken liegt im schnellen Umschalten von Verteidigung auf Angriff. Damit passt er genau zu dem Spielstil, den wir in Schwenningen etablieren wollen. Mit David Dennis und Kosta Karamatskos haben wir nun ein tolles Duo auf der Aufbauposition.“