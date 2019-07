Basketball, ProA: (mst) Die Wiha Panthers Schwenningen beginnen am Dienstagabend um 18 Uhr mit dem Online-Dauerkartenverkauf für die kommende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Die Dauerkarten für die 1507 Personen fassende Deutenberghalle werden in drei verschiedenen Preisklassen angeboten und für die Heimspiele der Hauptrundensaison, also nicht für mögliche Playoff-Partien, gültig sein. Das Online-Verkaufssystem ist eine Vorgabe der Liga für alle ProA-Ligisten und sorgt bei den Schwenningern für eine Entspannung der Ticketsituation. „Durch den Online-Verkauf sind wir nicht nur moderner aufgestellt, sondern können die Sitzplätze in der Deutenberghalle nun auch fest vergeben und damit die langen Warteschlangen und das Rennen um die Sitzplätze vor den Spielen reduzieren“, sagt Geschäftsstellenleiter Holger Rohde.

Wie viele Heimspiele die Panthers in der Hauptrunde austragen werden, steht noch nicht fest. Die Ligagröße der ProA hängt noch davon ab, ob die Nürnberg Falcons in die Bundesliga aufsteigen dürfen oder im Unterhaus bleiben müssen und damit die Ligagröße auf 17 erhöhen. Weitere Infos zu den Dauerkarten sowie der Link zur Verkaufsseite gibt es auf der Homepage wiha-panthers.de.