von Maurice Sauter

Basketball, ProB: OrangeAcademy – Wiha Panthers Schwenningen 59:55 (21:13, 10:15, 18:19, 10:8). Magere 55 Punkte reichten den Wiha Panthers Schwenningen am Sonntagabend nicht, um die OrangeAcademy aus Ulm zu schlagen. Trainer Alen Velcic ging nach dem Spiel mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Die Wiha Panthers mussten in Ulm erneut auf beide Point Guards Kosta Karamatskos und Abdulai Abaker sowie auf den aufgrund einer Muskelverletzung ausgefallenen Center Seid Hajric verzichten. Zudem fehlte Boyko Pangarov junior krank. Somit traten die Gäste lediglich mit einer Sieben-Mann-Rotation ohne echten Aufbauspieler und Center an. Leon Friederici übernahm, wie schon in der Vorwoche gegen Leverkusen, die Aufgabe des Spielgestalters.

Das erste Viertel verlief aus Panthers-Sicht ziemlich holprig. Die Startaufstellung, bestehend aus Friederici, Darius Pakamanis, Anell Alexis, Bill Borekambi und Rasheed Moore, hatte in dieser Konstellation kaum Spielpraxis und kam nur schleppend in die Partie. Besser machten es die Gastgeber, die sich vor 570 Zuschauern in der Kuhberghalle bereits nach wenigen Minuten einen zweistelligen Vorsprung erarbeiteten. Erst gegen Ende des ersten Abschnitts kamen die Panthers besser in die Partie und verkürzten bis Mitte des zweiten Viertels mit einem 16:5-Lauf auf 24:25. Dann gelang der Mannschaft von Trainer Alen Velcic bis zur Pause nur vier weitere Zähler, sodass die Schwenninger mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Halbzeit gingen. Zwar war die Punkteausbeute bis dahin mit 28 Punkten schwach, allerdings hielten die Gäste den Gegner dank ihrer starken Defensivarbeit bei ebenfalls niedrigen 31 Punkten.

Coach Velcic adressierte in der Halbzeitpause die offensiven Schwierigkeiten seiner Mannschaft und sah eine kurzzeitige Steigerung seines Teams, das mit einem 9:2-Lauf erstmals seit den Anfangsminuten wieder die Führung übernahm. Der schwungvolle Beginn überdauerte allerdings nur die ersten Minuten des dritten Viertels. Danach traten wieder die Probleme der ersten Hälfte zu Tage. Die Panthers leisteten sich zu viele einfache Ballverluste und vergaben selbst einfachste Korbleger. Vor allem der eigentliche Topscorer Rasheed Moore erwischte einen gebrauchten Tag, ließ vor allem nach dem Seitenwechsel offene Würfe liegen und traf nur vier seiner 17 Würfe für elf Punkte. Auf der Gegenseite hatten die Panthers gegen die Ulmer Nicolas Bretzel und Till Pape klare Größennachteile und gestatteten dem Center-Duo 29 Punkte sowie acht Offensivrebounds. Weil die Schwenninger allerdings alle anderen Ulmer stark verteidigten, waren sie zu Beginn des Schlussviertels beim Stand von 49:47 für die Gastgeber immer noch voll im Spiel.

Die letzten zehn Minuten waren geprägt von zahlreichen Ballverlusten und vergebenen Würfen auf beiden Seiten. Nach dem Ausgleich zum 53:53 blieben die Schwarzwälder ganze fünf Minuten ohne Korberfolg, erzielten in den letzten acht Minuten des Spiels nur zwei Zähler und im gesamten letzten Viertel lediglich acht. Zwar gelangen den Ulmern in diesem Zeitraum ebenfalls nur zehn Punkte, diese genügten allerdings, um ein punktearmes Spiel am Ende mit 59:55 für sich zu entscheiden. Die Panthers verloren diese Partie in der Offensive, wo sie es nicht schafften, mehr als 59 Punkte gegen einen ebenfalls abschlussschwachen Gegner zu erzielen. Bester Schwenninger Werfer mit 15 Punkten war Leon Friederici, der über die kompletten 40 Minuten auf dem Feld stand und seine Sache als Vertreter der verletzten etatmäßigen Spielmacher gut machte.

Trotz der dritten Niederlage aus den vergangenen vier Spielen belegen die Panthers weiterhin den zweiten Platz in der Tabelle der ProB-Südstaffel. Allerdings haben die Depant Gießen 46ers Rackelos am Sonntag punktemäßig mit den Schwenningern gleichgezogen und stehen nur aufgrund des verlorenen Hinspiels auf Rang drei. Am kommenden Samstag kommt es zum direkten Duell.

Für die Wiha Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (8 Punkte/1 Assist/6 Rebounds), Anell Alexis (9/1/6), Bill Borekambi (8/3/5), Rasheed Moore (11/0/6); Leon Friederici (15/2/3), Darius Pakamanis (2/2/3) und Hannes Osterwalder (2/0/1).