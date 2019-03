Basketball Pro B, Playoff-Runde: SC Rist-Wedel – Wiha Panthers Schwenningen 73:63 (23:19, 17:20, 11:14, 22:10). Die Wiha Panthers Schwenningen verloren Spiel eins ihrer Playoff-Serie beim SC Rist-Wedel mit 63:73 und stehen bereits im nächsten Heimspiel mit dem Rücken zur Wand. Dabei hatten die Neckarstädter die Chance, im hohen Norden zu gewinnen.

Panthers-Trainer Alen Velcic gab dem Lokalmatadoren Abdulai Abaker auf der Point-Guard-Position den Vorzug vor Kosta Karamatskos, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Zudem standen vor etwa 500 Zuschauern in der Steinberghalle Leon Friederici, Rasheed Moore, Bill Borekambi und Seid Hajric in der Schwenninger Startformation.

Letzterer zeigte seine bisher beste Leistung im Panthers-Trikot und war vor allem im ersten Viertel der Aktivposten. Zwar war der 2,03 Meter große Pole dem etwas längeren Litauer Aurimas Adomaitis im Rebound-Duell unterlegen, machte dies aber mit einer starken Vorstellung in der Offensive wett. Allein im ersten Viertel erzielte Hajric zehn Punkte bei fünf von fünf Wurfversuchen. Allerdings lagen die Wedeler in der ersten Viertelpause mit vier Punkten in Front und kontrollierten die Rebounds klar.

Dies änderte sich im zweiten Viertel, in dem die Schwenninger weiterhin konsequent den Korb attackierten und die große Mehrheit ihrer Angriffe in der Zone abschlossen. Weil das Velcic-Team seine Rebound-Arbeit verbesserte und zudem mit einer hohen Erfolgsquote seine Würfe verwandelte, kamen die Gäste bis zur Pause bis auf 39:40 Punkte heran.

Danach folgte die spielentscheidende Phase. Die Panthers verpassten es im dritten Viertel, eine Schwächephase der Wedeler auszunutzen und sich in den zweistelligen Punktebereich abzusetzen. Das Team von Trainer Alen Velcic war in diesem Abschnitt drei in acht von zehn Minuten die bessere Mannschaft. Während den Wedelern offensiv wenig gelang und sie oftmals an der Schwenninger Abwehr scheiterten, übernahmen die Gäste nach dem Halbzeitrückstand in dieser Phase die Führung, kamen aber nie über einen Sechs-Punkte-Vorsprung hinaus und schlossen ihre Angriffe zuweilen überhastet ab. Zwei Wedeler Dreier in den letzten beiden Minuten des dritten Viertels drehten das Momentum zugunsten der Gastgeber und brachten die in dieser Saison zuhause noch ungeschlagenen Hausherren wieder zurück ins Spiel.

Im letzten Viertel stellten sich die Wedeler in der Defensive besser auf die Schwenninger Angriffe über die Zone ein, sodass die Gäste es immer wieder von der Dreierlinie versuchten und eine Fahrkarte nach der anderen warfen. Zudem schlichen sich Ballverluste in das Spiel der Panthers ein, sodass den Neckarstädtern in den letzten dreieinhalb Minuten des Spiels keine Punkte mehr gelangen. Zudem hatten die Panthers in der Endphase bei einigen zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen nicht das Glück auf ihrer Seite. 94 Sekunden vor dem Ende machte Malo Valerien mit einem langen Dreier das 71:63 und damit den Deckel drauf.

Durch die Niederlage in Spiel eins stehen die Wiha Panthers nun vor einem Finale in Spiel zwei kommenden Samstag in der Deutenberghalle. Das Team von Trainer Alen Velcic muss gewinnen, um das frühe Playoff-Aus abzuwenden.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (6 Punkte/0 Rebounds/1 Assist), Anell Alexis (2/2/0), Bill Borekambi (20/6/5), Kosta Karamatkos (2/2/2), Rasheed Moore (16/6/2), Leon Friederici (3/1/0), Hannes Osterwalder (0/2/0), Abdulai Abaker (2/3/1) und Seid Hajric (12/7/1).

Stimmen zum Spiel

Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): „Ich bin enttäuscht und frustriert, weil wir wieder unnötig ein Spiel hergegeben haben. Wir haben 37 Minuten lang vieles richtig gemacht, schaffen es aber in der Crunch Time wieder nicht zu punkten. Anstatt die gesamte Mannschaft einzubeziehen, haben wir unseren Plan über Bord geworfen und versucht, das Spiel von der Dreierlinie zu entscheiden.“

Felix Banobre (Trainer SC Rist-Wedel): „Es war ein ganz wichtiger Sieg. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben nie aufgegeben und unseren Plan verfolgt, auch als es nicht so gut lief. Die Vorbereitung auf Spiel zwei beginnt direkt nach Spiel eins.“