von Maurice Sauter

Basketball, ProB: TG s.oliver Würzburg – Wiha Panthers Schwenningen (Sonntag, 18 Uhr). Nach dem bärenstarken Heimerfolg gegen Elchingen und der anschließenden kurzen Winterpause kehren die Wiha Panthers wieder in den Liga-Alltag zurück. Am Sonntagabend gastieren die Schwenninger in Würzburg.

Eine Woche Pause gönnte Panthers-Trainer Alen Velcic seiner Mannschaft, ehe er am 29. Dezember wieder zum Training in die Deutenberghalle bat. Zwar konnten Spieler und Trainer in der kurzen Weihnachtspause ihre Akkus aufladen, drei Akteure hatten allerdings mit Krankheiten zu kämpfen. Im Lager des Tabellenzweiten wird aber fest damit gerechnet, dass Rasheed Moore, Hannes Osterwalder und Bill Borekambi bis zum Gastspiel in Würzburg am Sonntag wieder gesund sein werden. Ansonsten kann der Trainer bis auf den Langzeitverletzten Kosta Karamatskos auf das gesamte Personal zurückgreifen. Dass sich der Kader bis zum Ende des Transferfensters am 10. Januar nochmals vergrößert, will Velcic nicht ausschließen. Anfang kommender Woche soll diesbezüglich Klarheit herrschen.

Die TG s.oliver Würzburg durchschreitet nach gutem Saisonstart mit drei Siegen aus fünf Spielen gegen Mitte der Saison momentan ein Leistungstief. Es folgten sieben Niederlagen aus neun Spielen und zuletzt vier Pleiten in Serie. Folglich rutschte das Reserveteam des Basketball-Bundesligisten aus den Playoff-Plätzen und steht derzeit, wie schon in der Vorsaison, auf dem zehnten Rang, der schnurstracks in die Abstiegsrelegation führt. Diesen Gang will das junge Würzburger Team von Trainer Eric Detlev um jeden Preis vermeiden und deshalb gegen die favorisierten Panthers aus Schwenningen ihre Durststrecke beenden.

Dass der Gegner dazu in der Lage sein könnte, verdeutlichte das Hinspiel in der Deutenberghalle. Nach einer starken ersten Hälfte, in der die Würzburger vor allem von der Dreierlinie aus nach Belieben trafen, führten die Unterfranken zwischenzeitlich mit 19 Punkten Vorsprung. Erst ein starker Schwenninger Schlussspurt und ein siegbringender Wurf von Leon Friederici 3,9 Sekunden vor dem Ende verhalfen den Panthers letztlich zum hauchdünnen 68:66-Heimerfolg.

In der Zwischenzeit verliefen die Leistungskurven der beiden Teams komplett gegensätzlich. Während Würzburg in den Tabellenkeller rutschte, zementierten die Basketballer vom Neckarursprung ihren Status als zweitbeste Mannschaft der Liga. Um diesen weiter zu festigen und den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen, ist ein Auswärtssieg im Sportzentrum Feggrube Pflicht. Alen Velcic warnt aber vor dem Underdog: „Es geht ganz eng zu in der Tabelle. Diese Saison kann wirklich jeder jeden schlagen. Wir nehmen die Favoritenrolle an. Es wird dennoch ein schweres Spiel, weil im Tabellenkeller jede Mannschaft punkten muss, um zumindest Achter zu werden. Wir müssen in Würzburg ein konzentriertes Spiel abliefern, um zu gewinnen.“