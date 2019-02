von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Das 61:75 gegen die Bayer Giants Leverkusen ist für die Wiha Panthers Schwenningen eine Niederlage der Sorte „Mund abputzen und weitermachen“. Ohne zwei verletzte Spielmacher sahen sich die Schwenninger schlicht einem zu dominanten Gegner ausgesetzt. Trainer Alen Velcic sieht die Leverkusener bereits im Playoff-Finale – genauso wie sein Team.

Schmerzlich vermisst: Der kurzfristige Ausfall von Abdulai Abaker gegen Leverkusen schwächte die Panthers enorm. Nicht nur fehlte dadurch neben Kosta Karamatskos der zweite etatmäßige Point Guard im Kader. Der Ausfall wirbelte zudem auch die Rotation der Panthers durcheinander. So mussten Leon Friederici und Darius Pakamanis erstmals in dieser Saison das Duo auf den Aufbaupositionen bilden. Die fehlende Eingespieltheit war den Beiden anzumerken. Friederici machte seine Sache mit fünf Assists zwar ordentlich, dennoch konnte er der Panthers-Offensive als Spielmacher nicht die nötige Struktur verleihen. Entsprechend analysierten Trainer wie Spieler nach dem Spiel unisono: Ohne echten Spielmacher konnten die Panthers gegen eine herausragende Leverkusener Defensive nur wenig ausrichten. 22 magere Punkte in der ersten Hälfte belegen dies. „Abu ist für das Team enorm wichtig. Er hat in den vergangenen Monaten einen sehr guten Job gemacht. Mit ihm hätten wir sicher besser gespielt“, sagte Rasheed Moore nach der Niederlage gegen die Giants. Sollte Abaker mehrere Wochen ausfallen, würde Kapitän Kosta Karamatskos möglicherweise schon am kommenden Sonntag in Ulm sein Comeback feiern. Abaker landete im Abschlusstraining unglücklich auf dem Fuß von Seid Hajric und verknackste sich dabei den rechten Knöchel.

Gute Abwehr: Trotz der ebenso verdienten wie klaren Niederlage lieferten die Panthers im Spitzenduell auch positive Randnotizen. Sie erlaubten dem Tabellenführer 20 Punkte weniger als im Hinspiel und hielten die beste Offensive der Liga zehn Punkte unter ihrem Saisonschnitt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es der Zonenverteidigung der Schwenninger gut, den Drei-Punkt-Wurf, eines der beliebtesten und gefährlichsten Stilmittel der Leverkusener Offensive, zu verteidigen.

Zuversicht: Leverkusens Trainer Hansi Gnad fand nach der Partie vor 1000 Zuschauern in der Deutenberghalle lobende Worte für das Publikum und würde gerne nochmals in den Playoffs in den Schwarzwald zurückkehren. Sollten die Panthers als Tabellenzweiter die Hauptrunde beenden, wäre ein Wiedersehen mit den Rheinländern nur im Finale möglich. Für Panthers-Trainer Alen Velcic ist dies nicht unrealistisch. „Ich habe mit Hansi ausgemacht, dass wir uns Anfang Mai im Finale wiedersehen werden. Das meine ich nicht im Spaß, sondern im Ernst. Leverkusen ist stark, aber schlagbar. Sollten wir ins Finale kommen, werden wir beweisen, dass wir sie schlagen können“, ist Velcic zuversichtlich.

Spannung im Süden: Nach dem vergangenen Spieltag hat das Rennen um die acht Playoff-Plätze drei Spiele vor Ende der Hauptrunde nochmals an Fahrt gewonnen. Die Panthers auf Rang zwei und den Tabellenzehnten Würzburg trennen gerade einmal vier Siege. Die Fraport Skyliners Juniors verloren am Wochenende und rutschten auf Rang vier ab. Davor stehen nun die Giessen 46ers, die nur einen Sieg weniger auf dem Konto haben als die Panthers und die Schwenninger am 16. Februar empfangen. Mit einem weiteren Sieg bleiben die Schwarzwälder sicher unter den ersten Vier, mit zwei Erfolgen ist ihnen Platz zwei kaum noch zu nehmen.