Nur ganz knapp scheiterten die Wiha Panthers Schwenningen im Pro B-Halbfinale an den WWU Baskets Münster. Die erste Tristesse sollte am Deutenberg aber schnell dem Stolz auf das Geleistete weichen. In ganz Basketball-Deutschland machten die Schwenninger positiv auf sich aufmerksam und ernteten von Hamburg bis München Lob sowie Anerkennung für ihre Arbeit.

Vergessen sind die Zeiten, in denen die Panthers nur für das Lizenz-Theater und die angedrohte Klage gegen die Ausländerregel im Sommer 2017 überregional bekannt waren. Nun sind sie das gallische Dorf, das als einer der kleinsten Standorte der Pro B, ausgestattet mit einem der kleinsten Geldbeutel, die Liga aufmischte und vielen Widerständen zum Trotz als Sechstplatzierter der Hauptrundentabelle bis ins Halbfinale marschierte. Aus einer Ansammlung arrivierter Leistungsträger und einigen im deutschen Profibasketball unerfahrenen Rollenspielern formten die Trainer Alen Velcic und Boyko Pangarov Senior eine verschworene Mannschaft, die vielleicht nicht die talentierteste, athletischste und nicht die treffsicherste Truppe der Pro B war, die jedoch nie ihren Kampfgeist verlor und dadurch erfolgreich spielte.

Nicht zu vergessen ist die große Welle der Begeisterung, die die Panthers in der Doppelstadt und drumherum für den Basketballsport auslösten. Diese wird sicher weiter andauern, sollte bereits im ersten Anlauf der Aufstieg in die Pro A gelingen. Trotz der Niederlage in Münster und dem Ausscheiden aus den Playoffs dürfen sich die Wiha Panthers Schwenningen als großer Gewinner dieser Saison feiern.

