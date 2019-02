von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wenige Tage vor Beginn der Playoffs in der Pro B blicken die Verantwortlichen der Wiha Panthers Schwenningen auf eine erfolgreiche Hauptrunde zurück und schmieden bereits große Pläne für die Zukunft.

Stolz: Trotz der vier Niederlagen hintereinander zum Ende der Hauptrunde blicken die Wiha Panthers auf einen zufriedenstellenden ersten Teil der Saison zurück. „Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir als Aufsteiger auf Rang sechs in die Playoffs einziehen, hätte ich das sofort genommen. Wir haben alle Ziele erreicht und mehr Spiele gewonnen als verloren. Wir haben uns in Basketball-Deutschland einen Namen gemacht“, bilanziert Trainer Alen Velcic. Jedoch hadert der Coach mit der schwachen zweiten Saisonhälfte, in der die Schwenninger von Rang zwei auf Tabellenplatz sechs durchgereicht wurden. „Nach einer herausragenden Hinrunde sind wir eingebrochen, aber diese Mechanismen passieren im Sport.“ Besonders die stets dünne Personaldecke, welche die Panthers über die gesamte Saison hinweg begleitete, sieht der 48-Jährige als erhebliche Schwächung im Saisonendspurt.

Entschuldigung: Groß war die Empörung über den Schiedsrichter, der den Panthers am Samstagabend im Heimspiel gegen den FC Bayern München II einen wahrscheinlich spielentscheiden Foulpfiff verwehrte. Nun entschuldigte sich der Schiedsrichterchef der 2. Basketball-Bundesliga beim Trainer. „Der letzte Angriff war Mist, sorry dafür. Während des Spiels haben Spieler wie Schiedsrichter die Chance, einen Fehler wieder geradezubiegen. Am Ende muss aber alles passen“, zitiert Velcic den Schiedsrichter-Chef. Als Konsequenz wird der betroffene Schiedsrichter nur noch höchstens in der ersten Playoff-Runde eingesetzt, dann nicht mehr.

Ansage: Ohne den lange für sicher geglaubten Heimvorteil geht es für die Wiha Panthers in der ersten Runde der „Postseason“ gegen den SC Rist-Wedel, Dritter der Nordstaffel. Velcic sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle, schickt aber eine Ansage gen Norden. „Ich werde mir ab Mittwoch freinehmen und mich voll auf das erste Spiel in Wedel konzentrieren. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, um dann zuhause den Einzug in die nächste Runde feiern zu können. Ich will kein zweites Mal nach Wedel fahren.“

Kennenlernen: Am Freitagmorgen wird sich der Panthers-Tross per Bus Richtung Hamburg aufmachen, sodass am späten Abend das Abschlusstraining in der Steinberghalle absolviert werden kann. „Wir wollen die Halle sowie die Lichtverhältnisse, den Boden und die Korbanlage vor Ort kennenlernen“, erläutert Velcic. Aufbauspieler Abdulai Abaker, der in der Saison 2015/2016 für die Norddeutschen spielte, weiß um die besonderen Eigenschaften der 800 Personen fassenden Steinberghalle. „Sie ist sehr außergewöhnlich. Der Boden ist sehr weich und die Korbanlagen federn so, dass sie den ein oder anderen Ball auch mal in den Korb springen lassen. Dazu kommt noch eine besondere Stimmung“, beschreibt Abaker den besonderen Charakter der Wedeler Spielstätte, in welcher der kommende Playoff-Gegner der Panthers jedes seiner elf Heimspiele in der abgelaufenen Hauptrunde gewann.

Rückkehrer: Unter die Enttäuschung über die Niederlage gegen den FC Bayern München II mischte sich bei Abaker am Samstagabend auch Freude über die anstehende Playoff-Serie mit seinem Ex-Verein. „Es freut mich riesig. In Wedel habe ich meine erste Saison in der Pro B gespielt, weshalb die Zeit dort für mich in besonderer Erinnerung geblieben ist“, betont der gebürtige Hamburger, dessen Familie und Freunde ihn vor Ort unterstützen werden. Insiderwissen kann er seinem Trainer allerdings nicht weitergeben. „Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren schon sehr verändert und ich habe sie in diesem Jahr noch nicht oft spielen sehen.“

Planspiele: Der Lizenzierungsprozess für die kommende Spielzeit ist bei den Neckarstädtern bereits in vollem Gange. Federführend ist dabei Volker Kübler, der zweigleisig plant und mit einem Aufstiegsszenario kalkuliert. „Neben der Lizenz für die Pro B planen wir vorsorglich auch mit der Pro A. Sollten wir in der Liga bleiben, müssen wir in der Geschäftsstelle und im Jugendbereich personell aufstocken. Zudem wollen wir den Etat von aktuell etwa 300.000 Euro auf 400.000 bis 450.000 Euro erhöhen“, schildert Kübler. Sollten die Schwenninger sogar bis ins Finale marschieren und dadurch den sportlichen Aufstieg schaffen, müssten kostspielige Anschaffungen für die Deutenberghalle her sowie der Etat an der Millionen-Marke kratzen. „Das ist nicht einfach, aber wir haben es bisher immer geschafft, genug Geld von den Sponsoren zu sammeln“, zeigt sich Alen Velcic zuversichtlich.

Aufstiegspläne: Dass sich die Macher der Panthers bereits mit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands beschäftigen, hat einen konkreten Hintergedanken. „Wir wollen versuchen, in den nächsten drei Jahren seriös an der Pro A anzuklopfen. Es dauert nämlich immer solange, um ein titelreifes Team zu formen“, erklärt Velcic. Zudem nähere sich der Standard der Pro B immer mehr dem der Pro A an, sodass die Infrastruktur der Schwenninger in den kommenden Jahren zwangsläufig wachsen muss.