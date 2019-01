von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Dass in der ProB fast jede Mannschaft jeden schlagen kann, mussten die Wiha Panthers am vergangenen Sonntag am eigenen Leib erfahren. Beim Tabellenzehnten TG s.oliver Würzburg verlor das Spitzenteam mit 69:82. Die angespannte Personallage war dabei nur ein ausschlaggebender Punkt.

Schwacher Schlussspurt: 30 Minuten lang lieferten sich die Unterfranken mit den Doppelstädtern ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Im Schlussviertel allerdings machten die Panthers zu viele einfache Fehler, die die Würzburger bestraften. Sie entschieden das Viertel und dadurch auch das Spiel deutlich für sich. „Wir haben das Spiel lange Zeit offen gehalten, sind dann aber im letzten Viertel kollabiert. Ich war zuversichtlich, dass wir das Spiel bis zum Schluss eng halten können und es am Ende mit unserer Erfahrung gewinnen. Dann haben wir aber unseren Gameplan verlassen. Warum, weiß ich noch nicht“, analysiert Panters-Trainer Alen Velcic. Die starken Würzburger Schützen hingegen blieben ihrer Linie treu: Sie warfen viel von der Dreierlinie und entschieden dadurch die Partie für sich. Ein Dutzend Distanzwürfe verwandelte das Farmteam des Bundesligisten gegen die Panthers. „Wir wollten diese Würfe verhindern und den Gegner dazu zwingen, zum Korb zu ziehen. Es ist genau das Spiel, das sie können und zuhause stark macht“, so Velcic.

Ersatzgeschwächt: Dass mit Darius Pakamanis ein erfahrener Aufbauspieler verletzt und mit Bill Borekambi sowie Hannes Osterwalder zwei Deutsche für die großen Positionen krankheitsbedingt fehlten, trug sicherlich auch zur Schwenninger Niederlage bei. Weil Panthers-Trainer Velcic aufgrund der dünnen Personaldecke nur vier Local Player zur Verfügung hatte, musste er seine übliche Rotation komplett umstellen. Abdulai Abaker sowie Leon Friederici mussten über die komplette Distanz von 40 Minuten gehen. Ihnen war vor allem in den letzten Minuten des Spiels der Kräfteverschleiß anzumerken. Die Personallage will der Trainer allerdings nicht als Ausrede gelten lassen. „Klar ist uns gegen Ende ein wenig die Puste ausgegangen. Allerdings hätten wir das Spiel auch mit der kleinen Rotation gewinnen können. Wir werden die Niederlage analysieren und gestärkt daraus hervorgehen.“ Dies zeichnete die Panthers im bisherigen Saisonverlauf aus: Auf jede ihrer bisher fünf Niederlagen folgte ein Sieg.

Kein Aktionismus: Noch bis zum Donnerstag besteht für die Mannschaften der 2. Basketball-Bundesliga die Chance, mit Transfers ihre Kader zu verstärken. Obwohl mit dem Langzeitverletzten Kosta Karamatskos am vergangenen Sonntag vier Akteure ausfielen, verfallen die Panthers nicht in Aktionismus und verzichten auf eine Notverpflichtung, nur um den personellen Engpass aufzufangen. Vielmehr wird Alen Velcic will noch zuschlagen, wenn sich bei absoluten Wunschkandidaten spontan noch eine Tür öffnet. „Die Chancen stehen 50:50“, so der Schwenninger Coach.

Heimspiel-Wochen: An den kommenden beiden Wochenenden genießen die Panthers jeweils Heimrecht und haben mit den RheinStars Köln und dem BBC Coburg zwei machbare Aufgaben vor der Brust. Danach geht es zum Tabellendritten Fraport Skyliners Juniors. In diesem Duell wird sich möglicherweise entscheiden, welche der beiden Mannschaften die Hauptrunde auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen wird.