von Maurice Sauter

Basketball, ProB: TG s.oliver Würzburg – Wiha Panthers Schwenningen 82:69 (20:20, 20:21, 19:18, 23:10). Ersatzgeschwächte Wiha Panthers mussten am Sonntagabend bei der TG s.oliver Würzburg eine 69:82-Niederlage einstecken. Lange hielten die Aufsteiger auf Augenhöhe mit, bevor sie in den letzten Minuten einbrachen.

Mit nur acht einsatzfähigen Spielern mussten die Panthers in Würzburg antreten. Neben dem länger verletzten Kosta Karamatskos musste Darius Pakamanis aufgrund von Rückenproblemen passen. Zudem hatten sich Hannes Osterwalder und Bill Borekambi – beide sind Local Player – schwere Erkältungen eingefangen und waren daher ebenfalls nicht mit von der Partie. Somit standen Trainer Alen Velcic nur vier Local Player zur Verfügung, von denen immer mindestens drei zu jedem Zeitpunkt des Spiels auf dem Feld stehen mussten. Folglich mussten Abdulai Abaker und Leon Friederici über die volle Distanz von 40 Minuten gehen.

Von Beginn an entwickelte sich ein enges, umkämpftes Spiel. Sofort wurden auch nur kleine Läufe von der gegnerischen Mannschaft gekontert, sodass sich kein Team absetzen konnte. Passend dazu endete das erste Viertel 20:20. Mitte des zweiten Abschnitts lagen die Gastgeber zwar kurzzeitig mit sieben Punkten in Vorsprung, was lange Zeit die größte Führung des Spiels darstellte. Die Panthers hatten aber trotz ihrer eingeschränkten und dadurch stark veränderten Rotation stets eine passende Antwort parat. Besonders Leon Friederici (24 Punkte), Anell Alexis und einmal mehr Rasheed Moore (beide 15 Punkte) zeichneten für den Großteil der Schwenninger Zähler verantwortlich. Mit einer 41:40-Führung ging das Team von Trainer Alen Velcic in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Würzburg entschied das dritte Viertel mit einem Punkt Vorsprung für sich, sodass es mit einem 59:59-Gleichstand in den entscheidenden Abschnitt ging. In diesem Viertel ging den Panthers und vor allem Leon Friederici und Abdulai Abaker die Luft aus. Die Würzburger, die auf eine tiefere Bank zurückgreifen konnten, verließen sich auf ihre Stärke von der Dreierlinie und setzten sich langsam ab. Auf der anderen Seite trafen die Schwenninger in der Offensive falsche Entscheidungen, verursachten Ballverluste und blieben über drei Minuten lang ohne eigenen Punkt. Mit einem Dreier 80 Sekunden vor dem Ende baute der starke Philipp Hadenfeldt die Würzburger Führung auf elf Punkte aus und entschied somit die Partie, deren Ergebnis letztlich zu deutlich ausfiel.

Es spielten: Sergey Tsvetkov (8 Punkte/0 Assists/1 Rebound), Dion Braimoh (0/1/0), Anell Alexis (15/1/10), Boyko Pangarov, Rasheed Moore (15/2/6), Leon Friederici (24/2/5), Abdulai Abaker (5/3/6) und Seid Hajric (2/3/5).