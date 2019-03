Basketball Pro B, Viertelfinale: Depant Gießen 46ers Rackelos – Wiha Panthers Schwenningen (Sonntag, 18 Uhr). In der Runde der letzten acht Mannschaften treffen die Wiha Panthers Schwenningen mit den Depant Gießen 46ers Rackelos auf alte Bekannte. Bereits in der Hauptrunde standen sich die Neckarstädter und die Hessen zweimal gegenüber und können in der am Sonntag startenden Viertelfinal-Serie nun die Spiele drei bis fünf hinzufügen.

Mit Vorfreude, Selbstbewusstsein und Lust auf Revanche bereiten sich die Panthers auf die „Best-of-Three“-Serie mit den Hessen vor. Schließlich hat das Team von Trainer Alen Velcic mit den Rackelos noch eine Rechnung zu begleichen. „Gießen beendete die Saison auf Platz zwei, auf dem wir monatelang standen“, so der Trainer. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten liegt noch nicht lange zurück. Mitte Februar unterlagen die Panthers im Schlüsselspiel um den besagten zweiten Platz in Gießen mit 81:92. Velcic: „Schon nach diesem Spiel war es der einhellige Wunsch der gesamten Mannschaft, in den Playoffs noch mal auf Gießen zu treffen. Wir sind heiß auf die Revanche.“ Aus der jüngsten Niederlage gegen die 46ers zog der Coach vor allem eine Erkenntnis: „92 zugelassene Punkte sind zu viel. Das waren die zweitmeisten in der gesamten Saison. Daran müssen wir ansetzen“, analysiert Velcic, der die Gießener Stärken vor allem im Distanzwurf sieht. Der Unterbau des Bundesligisten Gießen 46ers trifft über die gesamte Saison hinweg sehr starke 35 Prozent seiner Dreierversuche und ist damit Liga-Spitze. Im Rückspiel gelang dies vor allem US-Amerikaner Jeston Lewis, den die Panthers nicht in den Griff bekamen und den Neckarstädtern fünf Dreier einschenkte. Doch auch Schwenningens US-Boy Rasheed Moore weiß, wo der Korb hängt. Gegen die Hessen kam Moore bislang auf einen Schnitt von knapp 30 Punkten pro Partie.

Die Rackelos (was in der hessischen Mundart Jugendliche oder Kinder bedeutet) wissen um die Stärken des Gegners, der auf sie zukommen wird: „Schwenningen hatte am Saisonende eine kleine Schwächephase, bevor sie sich wieder gefangen und stabilisieren haben. Die Panthers haben viel Qualität im Team, spielen körperbetont und physisch. Dass wir das auf spielerische Weise beim Rückrundensieg wettmachen konnten, war der Schlüssel. Es wird darauf ankommen, dass wir uns auch in der Serie nicht davon beeindrucken lassen“, sagt Trainer Rolf Scholz. Gießen muss womöglich auf seinen angeschlagenen Leistungsträger Alen Pjanic verzichten. Der 22-Jährige legt in dieser Saison im Schnitt 13 Punkte und 6 Rebounds auf. Sollte der Flügelspieler ausfallen, haben die Rackelos mit den großen Talenten Bjarne Kraushaar und Tim Köpple auf den Aufbaupositionen sowie mit den erfahrenen Flügelspielern Johannes Lischka (17 Punkte pro Partie) und Thomas Tshikaya weitere starke Alternativen im Kader.

Bei den Schwenningern stellt sich die Personalsituation noch etwas unklar dar. Beinahe die gesamte Mannschaft samt Trainerteam klagte im Laufe der Woche über Magenprobleme. Bill Borekambi und Leon Friederici verpassten daher große Teile der Trainingswoche. Dennoch hofft Trainer Velcic auf einen kompletten Kader: „Ich vermute, dass bis Sonntag alle Spieler fit sein werden. Aber jammern hilft nichts.“

Mit der Unterstützung von rund 50 Schlachtenbummlern wollen die Panthers am Sonntagabend in der Halle Gießen-Ost für eine Überraschung sorgen und den Rackelos mit einem Sieg den Heimvorteil abknöpfen. Nach dem Coup gegen Rist-Wedel im Achtelfinale stellt alles, was in dieser Saison noch folgen wird, die Kirsche auf der Torte dar. Dass die Neckarstädter die Runde der besten acht Mannschaften der Pro B erreichten, habe bereits alle Erwartungen übertroffen. Velcic: „Die nächsten Spiele sind nur noch Kür. Wir spielen nicht mehr um des Erfolges, sondern um des Basketballs willen. Ich sehe die Chancen gegen Gießen bei 50:50.“