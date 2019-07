von Werner Feisst und Maurice Sauter

Tennis: Mit seinem Erstrundensieg beim größten Tennisturnier der Welt in Wimbledon gelang dem Furtwanger Dominik Koepfer nicht nur der bislang größte Erfolg seiner Karriere, er sorgte auch für Stolz bei seinen ehemaligen Weggefährten seines Jugendvereins TC Blau-Weiß Villingen.

Jürgen Müller (Trainer TC Blau Weiß Villingen): „Wir haben am Dienstagnachmittag das Training ausfallen lassen und uns um das Handy gedrängelt. Ich bekam fast einen Krampf im Arm, weil ich jeden Schlag mitgespielt habe. Jeden einzelnen Punkt von Dominik haben wir euphorisch bejubelt. Dieser Erfolg ist auch für uns Villinger Trainer etwas Besonderes. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Dominik mit fünf Jahren zum TC Blau Weiß kam. Auch während seiner Zeit in den USA hatten wir immer Kontakt. Nach dem Matchball erhielt ich via Handy unzählige Glückwünsche, obwohl ich gar keinen Geburtstag hatte. Nun fliege ich mit meinem Trainerkollegen Dominik Adelhardt nach London, um das Zweitrundenmatch von Dominik live mitzuerleben. Außerdem wurden wir vom Fernsehsender Sky zu einem Interview ins Studio eingeladen.“

Sieht für Koepfer auch Chancen in der zweiten Runde: Villingens Präsident Stefan Hauser. | Bild: Dieter Reinhardt

Stefan Hauser (Präsident und Spieler TC Blau-Weiß Villingen): „Ich habe das Spiel sehr emotional verfolgt. Es war ein sehr hitziger Kampf auf einem lauten Platz. Dominik war aber immer enorm fokussiert und hat auch im dritten Satz, als er mit 2:5 im Rückstand war, die Ruhe bewahrt und damit den Serben gebrochen. Im vierten Durchgang lief fast alles für ihn. Ab diesem Moment war ich davon überzeugt, dass er das Match gewinnt. Ich hoffe, dass er nun den Trubel, der auf ihn derzeit einprasselt, ausblenden kann. In der zweiten Runde gegen Diego Schwartzmann sehe ich durchaus Chancen. Der Argentinier ist zwar die Nummer 24 der Welt, aber kein Rasenspezialist. Dominik hätte auch ein schwereres Los ziehen können. Wenn er auf einem Court spielt, auf dem er sich wohl fühlt, ist auch in Runde zwei etwas drin.“