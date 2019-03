von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) SV Überauchen – DJK Villingen II: „Für Überauchen ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Villingen hat beim 4:0 gegen Neukirch gezeigt, dass da schon sehr viel klappt. Ich tippe 1:3.“

NK Hajduk VS – FC Brigachtal: „Wir haben im Hinspiel ein 1:1 erreicht. Das war damals durchaus ein etwas glücklicher Punktgewinn für uns. Hajduk hat eine spielstarke Mannschaft, die auch körperlich sehr robust agiert. Wir werden da einen sehr guten Tag brauchen, um zu punkten, zumal uns der Kunstrasenplatz sicher nicht liegen wird.“

FC Pfaffenweiler II – VfB Villingen: „Villingen ist in guter Form. Die Mannschaft wurde im Winter verstärkt. Den VfB zähle ich, wie noch einige andere Konkurrenten, in das Feld der Teams, die Platz zwei erreichen können. Da hat das Schlusslicht Pfaffenweiler wohl keine Chance. Ich tippe 1:4.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Dauchingen: „Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter. Es ist das Top-Spiel vom Wochenende. Dauchingen führt die Liga souverän an und ich glaube nicht, dass sich die Elf die Meisterschaft noch nehmen lässt. Die Gastgeber werden alles versuchen, doch Dauchingen gewinnt mit 2:1 Toren.“

SV Rietheim – FC Tannheim. „Wir haben vor zwei Wochen beim 0:0 in Rietheim gesehen, wie stark die Rietheimer sind. Viele zuvor verletzte Spieler sind zurück und mit Spielertrainer Knackmuß hat die Elf Stabilität in der Abwehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tannheim dort punktet und tippe 3:1 für die Gastgeber.“

Sportfreunde Neukirch – FC Schönwald. „Neukirch wird nach dem 0:4 in Villingen Wiedergutmachung betreiben wollen. Die hohe Niederlage hat mich überrascht, wenngleich du in Villingen immer verlieren kannst. Die Neukircher wollen sicherlich oben dranbleiben. Schönwald will nach Punkten zum Gegner aufschließen. Ein interessantes Derby. Ich tippe 2:1.“

FC Kappel – SV Niedereschach. „Noch ein Derby, das nach einer Punkteteilung riecht, zumal die zwei Teams nur ein Punkt trennt. Beide haben wohl personelle Sorgen. Ich tippe 2:2.“