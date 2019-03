von Werner Feisst und Christof Kaltenbach

Eishockey: Einer kommt aus Wolfsburg – zwei andere heuern bei den Niedersachsen an. Alexander Weiß wechselt von den Grizzlys zu den Wild Wings. Dagegen zieht es Schwenningens Torjäger Anthony Rech in die VW-Stadt. Zudem haben die Wolfsburger Pat Cortina, den Ex-Trainer der Schwenninger, verpflichtet. Und noch eine Personalie steht fest: Kai Herpich bleibt auch in der kommenden Saison am Neckarursprung.

Alexander Weiß spielte zuletzt drei Jahre für Wolfsburg. Zuvor war der 32-Jährige sechs Spielzeiten als Profi bei den Eisbären Berlin und fünf Jahre bei den Kölner Haien unter Vertrag. Der Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des Schwenninger ERC und wechselte im Alter von 15 Jahren zu den Eisbären Juniors Berlin, ehe er in der Bundeshauptstadt einen Profivertrag unterschrieb. Mit den Berlinern wurde der Angreifer 2006, 2008 und 2009 deutscher Meister.

Wild Wings-Trainer Paul Thompson freut sich auf den Neuzugang: „Wir wollen Spieler mit einer hohen Qualität. Alexander Weiß erfüllt dieses Profil. Er verfügt über eine Menge Erfahrung und wird bei uns sicherlich ein Führungsspieler. Ich weiß, dass er sich freut, wieder in seiner Heimat zu sein.“ Manager Jürgen Rumrich kommentiert die Verpflichtung so: „Alex hat in Schwenningen das Eishockeyspielen erlernt. Leider wurde er in diesem Jahr vom Verletzungspech geplagt und konnte nur 23 Ligaspiele bestreiten. Er ist ein harter Arbeiter, der seine Stärke in Unterzahl, aber dennoch Scoringtouch hat.“

Weiß, der aus Titisee-Neustadt stammt, zeigte jüngst, wie unangenehm er als Gegenspieler sein kann. Beim 3:0-Sieg der Wolfsburger am 22. Februar in Schwenningen steuerte er einen Treffer bei. In der abgelaufenen Saison hatte der 32-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen. In der Anfangsphase erlitt Alexander Weiß einen Mittelfußbruch. Kaum hatte er sich wieder ins Team gekämpft, riss das Syndesmoseband. Dass auch sein Bruder Daniel (Nürnberg Icetigers) nach Schwenningen wechseln wird, verneinte Rumrich.

Stürmt künftig für Wolfsburg: Anthony Rech (vorn). Bild: Roger Müller | Bild: Roger Müller

Ihren besten Torjäger der DEL-Saison 2018/19 müssen die Wild Wings ziehen lassen. Anthony Rech wechselt zum Liga-Konkurrenten in die VW-Stadt. Rech erzielte für die Schwenninger in der abgelaufenen Saison 19 Tore. Dem Franzosen hatte auch ein Angebot der Schwenninger vorgelegen. Doch nun entschied sich der 26-Jährige für die Wolfsburger. Rech folgt damit Verteidiger Dominik Bittner.

Am Montag hatte Rech Manager Rumrich über seine Entscheidung informiert. Rumrich war überrascht von der Vorgehensweise der Wolfsburger, was die offizielle Nachricht über den Transfer betrifft: „So etwas ist in der DEL unüblich. Normalerweise gibt der abgebende Verein einen solchen Wechsel bekannt.“

So sehr sich Paul Thompson über Alexander Weiß als Neuzugang freut, so sehr bedauert er den Abschied von Anthony Rech. „Das ist schade. Ich hätte ihn gerne behalten. Er war unser bester Torschütze und hätte sicherlich weit über 20 Tore erzielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Rech ist ein junger Spieler, der eine enorme Entwicklung genommen und immer noch Potenzial hat.“ Allerdings hält sich Thompson nicht allzu lange mit dem Verlust auf, sondern blickt kämpferisch nach vorne. „Jetzt werden wir eben versuchen, einen noch besseren Stürmer zu verpflichten.“

Verlängerte seinen Vertrag bei den Wild Wings: Kai Herpich | Bild: Feißt, Werner

Mittlerweile ist auch die sportliche Zukunft von Kai Herpich geklärt: Der Stürmer verlängerte am Dienstagmorgen seinen Vertrag bei den Wild Wings und bleibt zumindest für ein weiteres Jahr. „Für Kai war es keine leichte Saison, denn Verletzungen haben ihn immer wieder zurückgeworfen. Dennoch hat er sich zurückgekämpft und zum Ende hin bewiesen, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann. Wir freuen uns, dass er auch weiterhin das Trikot der Wild Wings trägt“, sagt Rumrich.

Wird neuer Trainer in Wolfsburg: Pat Cortina. | Bild: Feißt, Werner

Während Herpichs Vertrag verlängert wurde, wurde ein anderer Kontrakt bei den Wild Wings vorzeitig aufgelöst. Der im Oktober 2018 entlassene Pat Cortina hatte in Schwenningen noch einen Vertrag bis 2020. Nun wird der 54-Jährige Trainer in Wolfsburg und dürfte somit den Etat der Wild Wings um einiges entlasten. Jürgen Rumrich wollte zwar nicht bestätigten, dass der Italo-Kanadier bei den Grizzlys das Traineramt übernimmt, meinte jedoch zur Personalie Cortina: „Ein anderer Verein ist auf uns zugekommen und wir haben uns einvernehmlich geeingt.“

Rumrich und Thompson brechen am Freitag für zehn Tage zu einer Scouting-Tour nach Nordamerika auf. Dabei werden sie fünf Spiele in der American Hockey League (AHL) und zwei weitere Partien in der NHL unter die Lupe nehmen. In der NHL sind es die Heimspiele der Chicago Blackhawks.