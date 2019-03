von SK

Volleyball-Verbandsliga, Damen: (rom) USC Freiburg II – TuS Hüfingen 3:0 (25:21, 25:19, 25:17). Dass es für den TuS beim Tabellenzweiten schwer werden würde, war schon im Vorfeld klar. Immerhin verkaufte sich Hüfingen teuer, auch wenn es nicht zu einem Punktgewinn reichte.

Hüfingen reiste nur mit sieben Spielerinnen an, darunter Katja Berrer und Birgit Albert, die ihre Laufbahn in der ersten Mannschaft schon beendet hatten. Somit hatte Trainer Jörg Wache nicht viele Varianten. "Wir haben es sehr gut gemacht. Wir waren in allen drei Sätzen gut, allerdings nur bis zu den Punkten 15 und 16. Dann haben wir es nicht geschafft, die Führungen durchzubringen", resümierte Wache. Für ihn hätte sein Team "einen Satzgewinn verdient gehabt".

Zum Saisonabschluss hat der TuS am 23. März einen Heimspieltag. Da geht es um den Ligaerhalt. Hüfingen will weg vom Relegationsplatz. "Wir müssen da mit kompletter Mannschaftsstärke antreten. Gelingt uns das, sollten wir gegen die beiden Tabellenschlusslichter Gundelfingen sowie Litzelstetten-Radolfzell zwei Siege einfahren." Trotz aller Zuversicht der Hüfingerinnen benötigen sie dennoch Schützenhilfe vom TB Bad Dürrheim. Die Kurstädter sollten gegen den SV Waltershofen gewinnen, damit der TuS den aktuellen Tabellensechsten Waltershofen überholt.

USC Freiburg II – TB Bad Dürrheim 3:0 (25:21, 25:19, 25:17). (gre) Schon beim Start in die Partie mussten die Dürrheimerinnen erfahren, dass die Freiburgerinnen an diesem Tag nur schwer zu schlagen sein werden. Obwohl zu diesem Zeitpunkt auf Dürrheimer Seite einige gute Aktionen zu sehen waren, schaffte es das TB-Team nicht, sich abzusetzen. Freiburg konterte immer wieder mit den erwartet guten Aufschlägen und auch in der Feldabwehr waren sie nur schwer zu überwinden. Bis zum 20:20 waren beide Teams auf Augenhöhe, doch gegen Ende des Satzes zeigten die Gastgeberinnen den entscheidenden Tick mehr an Siegeswillen und holten sich den ersten Satz mit 25:21 Punkten.

Auch in Satz zwei war das Spiel zunächst ausgeglichen. Beiden Teams wurde alles abverlangt, denn die langen Ballwechsel forderten höchste Konzentration und somit einiges an Durchhaltevermögen. Das TB-Team hielt bis zur Mitte des Satzes (12:12) mit, doch dann waren es wieder die Freiburgerinnen, die beim Aufschlag und auch im Angriff mehr Druck zeigten und so verdient die nötigen Punkte zum 25:19 Satzgewinn machten.

Im dritten Satz hatten das TB-Team dem Freiburger Spiel nur noch wenig entgegenzusetzen. Die Qualität im gesamten Spielaufbau ließ deutlich nach, sodass die Gastgeberinnen in der Feldabwehr immer weniger Mühe mit den Dürrheimer Angriffen hatte. Freiburg hingegen spielte weiterhin druckvoll auf, was der TB-Abwehr deutliche Probleme bereitete. So endete dieser Satz mit 17:25 gegen Bad Dürrheim.

Bad Dürrheims Trainer Zdarvko Greguric hatte den Grund für die Niederlage schnell gefunden. "Freiburg zeigte den größeren Siegeswillen und untermauerte dies mit großen Vorteilen im Einsatz.“