von SK

Volleyball-Oberliga, Männer: TG Schwenningen – USC Konstanz II (Samstag, 15 Uhr, Hoptbühlhalle). (daz) Die Schwenninger dürfen ohne jeglichen Druck in die Partie gegen den Spitzenreiter gehen. Mit bisher 31 Punkten sind die Gäste auf dem besten Weg in Richtung Meisterschaft. Schwenningen steht im zweiten Jahr nach dem Aufstieg auf einem beachtlichen dritten Platz. "Spielerisch wird es eine schwere Aufgabe, denn Konstanz verfügt über viel Klasse. Für die Köpfe ist es hingegen einfach, denn wir sind klarer Außenseiter und haben nichts zu verlieren", sagt TG-Trainer Günter Hones. Bis auf den weiter verletzten Christoph Dietrich kann die TG in Bestbesetzung spielen. Der Mannschaft muss es gelingen, die Enttäuschung nach der Niederlage in Radolfzell schnell abzustreifen. "Im Training waren einige noch mächtig niedergeschlagen. Nun wollen wir es besser machen. Bei der 2:3-Niederlage in Konstanz haben wir gezeigt, dass wir auch dieses Top-Team in Schwierigkeiten bringen können", ergänzt Hones.