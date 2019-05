Fußball, C-Junioren Verbandspokal: FC 08 Villingen – Freiburger FC 3:2 (2:0). Die C-Junioren des FC 08 Villingen setzten sich im südbadischen Pokalfinale gegen den Ligakonkurrenten Freiburger FC verdient durch. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Sie hat vor allem zu Beginn eine bärenstarke Leistung gezeigt und hochverdient gewonnen“, freut sich FC 08-Trainer Daniel Miletic nach dem Erfolg in Radolfzell. Bereits zur Pause führten die jungen Nullachter mit 2:0. Zunächst verwertete David Miletic eine Sisic-Flanke, ehe Justin Profft mit dem Pausenpfiff per Kopf erhöhte. Die Villinger hatten im ersten Durchgang weitere Chancen, um die Führung noch deutlicher zu gestalten.

Nach dem Seitenwechsel machte Lars Ganzhorn mit dem 3:0 per sattem Linksschuss den vermeintlichen Deckel drauf, doch danach kamen die Freiburger besser ins Spiel. Durch einen strittigen Strafstoß verkürzte der FFC in Minute 50, vier Minuten vor dem Ende gelang den Breisgauern sogar noch der Anschluss. „Gegen Ende wurde es nochmals unnötig spannend, aber wir haben den Sieg über die Runden gebracht“, so Miletic, für dessen Mannschaft keine Zeit zum Feiern bleibt. „Wir werden am Freitag wieder trainieren, denn am Sonntag steht für uns das nächste Endspiel in der Liga an.“ Die Villinger können mit der Verbandsliga-Meisterschaft noch das Double erreichen. Tore: 1:0 (20.) Miletic, 2:0 (34.) Profft, 3:0 (41.) Ganzhorn, 3:1 (50.), 3:2 (66.). ZS: 250. SR: Felix Streibert (Allensbach). Rot: FFC (70.).

B-Junioren Verbandspokal: FC 08 Villingen – SC Freiburg 1:2 (1:1). Die B-Junioren des FC 08 Villingen schrammten nur knapp an einer Pokalsensation vorbei. Die Mannschaft von Trainer Sascha Duffner hatte den Oberliga-Meister SC Freiburg im Verbandspokal-Finale in Radolfzell am Rande einer Niederlage. In Hälfte eins ging das taktische Konzept der Nullachter, sich nicht in die Defensive drängen zu lassen, perfekt auf. Die Schwarzwälder hatten sogar die besseren Chancen. Folgerichtig brachte Erik Törtelyi die Villinger mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel nach 23 Minuten in Führung. Diese hatte jedoch nicht lange Bestand, weil Freiburg nur fünf Minuten später durch einen direkten Freistoß ausglich.

Nach der Pause hatten die Breisgauer zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hatten aber die Nullachter. Max Raufer traf beispielsweise nur den Pfosten, im direkten Gegenzug erzielte Freiburg durch ein Zufallsprodukt fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer. „Ein Sieg wäre verdient gewesen. Gehen wir in der Schlussphase in Führung, gewinnen wir das Spiel. Die Jungs können stolz auf sich sein. Die Taktik ist voll aufgegangen. Niemand hätte gedacht, dass wir mit Freiburg auf Augenhöhe mithalten“, so Trainer Duffner. Tore: 1:0 (23.) Törtelyi, 1:1 (28.), 1:2 (75.). ZS: 300. SR: Dario Litterst (Rielasingen).