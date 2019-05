von SK

Fußball, B-Junioren Verbandspokal: FC 08 Villingen – FC Radolfzell 3:1 (0:0). (mst) Nach den C-Junioren zogen auch die B-Junioren des FC 08 Villingen ins Endspiel des Verbandspokals ein. Gegen Ligakonkurrent FC Radolfzell setzten sich die Nullachter in einem klassischen Pokalkampf mit 3:1 durch.

In Hälfte eins fielen zwar noch keine Tore, beide Mannschaften hatten aber ihre Chancen und schenkten sich nichts. Nach 45 Minuten brach Erik Törtelyi den Bann mit dem 1:0, ehe er nur sechs Minuten später bereits das zweite Tor nachlegte. Radolfzell gab sich aber nicht geschlagen, kämpfte stark und stellte zehn Minuten vor dem Ende den 1:2-Anschluss her. Shahin Alassani machte aber in Minute 76 nach einem Eckstoß alles klar und besiegelte den Villinger Finaleinzug.

„Es war ein sehr intensives Spiel, das immer auf des Messers Schneide stand. Radolfzell war ein sehr starker Gegner, doch wir haben uns den Sieg erkämpft“, freut sich Villingens Trainer Sascha Duffner. Im Finale am 30. Mai treffen die Nullachter auf den SC Freiburg. Duffner: „Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Wir wollen aber für eine Überraschung sorgen.“ Tore: 1:0 (45.) Törtelyi, 2:0 (51.) Törtelyi, 2:1 (70.), 3:1 (76.) Alassani. ZS: 150. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).