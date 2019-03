Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – Bahlinger SC (Sonntag, 15 Uhr). (mst) Den A-Junioren des FC 08 steht ein Spitzenspiel bevor. Der Tabellenführer Bahlinger SC gastiert im Friedengrund und will den Nullachtern, die auf Rang vier mit nur vier Punkten Rückstand stehen, die erste Heimniederlage zufügen. Das Hinspiel endete 1:1. „Bahlingen gehört zu den besten Mannschaften der Liga, weil sie in dieser Konstellation schon seit Jahren zusammenspielen. Da stimmen die Automatismen. Dennoch werden sie mit Respekt nach Villingen fahren“, sagt 08-Trainer Nasser Alassani, der in den kommenden beiden Spielen auf seinen gesperrten etatmäßigen Torhüter Robin Karcher verzichten muss. Ihn wird Donaldo Prendi, der Stammkeeper der B-Junioren, ersetzen. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Felix Zeiser, Erik Törtelyi, Shahin Alassani und Jonas Zimmermann noch Fragezeichen. Mit einem Sieg würden die Nullachter für Spannung im Meisterrennen sorgen. Bei einer Niederlage müssen sich die Villinger wohl von allen Aufstiegsträumen verabschieden.

B-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). Nach dem verunglückten Start in das Jahr 2019 nahmen die B-Junioren des FC 08 eine Kurskorrektur vor. „Unser Ziel, den zweiten Platz zu erreichen, ist bei sieben Punkten Rückstand nicht mehr realistisch. Nun wollen wir unter die ersten vier kommen“, gibt Trainer Sascha Duffner als verbleibendes Ziel aus. Dafür sollten die Nullachter, die auf Platz fünf abgerutscht sind, gegen den Rangvierten in Radolfzell gewinnen. Duffner: „Es wird ein wichtiges Spiel, das wir positiv gestalten wollen. Es wird allerdings sehr schwer.“ Neben Torhüter Prendi, der bei der U 19 aushelfen wird, muss der Trainer auch auf Gabriel Misic und Vittorio Lettieri verzichten. Zudem wird Luis Seemann mit einem Bänderriss wohl für den Rest der Saison ausfallen. Dafür wird Erwin Hasimovic wieder von der A-Jugend zurückbeordert.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 12 Uhr). Nach den zwei verlorenen Punkten in Pfullendorf müssen die C-Junioren des FC 08 wieder in die Erfolgsspur finden, wenn sie weiter im Meisterrennen mitmischen wollen. Dies ist die klare Ansage von Trainer Daniel Miletic: „Wir sind auf Wiedergutmachung aus. Die Jungs haben gut trainiert und wissen, worauf es ankommt, um gegen Konstanz zu gewinnen. Es liegt an uns, ob wir gewinnen oder nicht“, so Miletic, dessen Mannschaft wie A- und B-Junioren nicht von Ausfällen verschont bleibt. Innenverteidiger Theo Blankenburg ist krank. Ihn wird Lars Ludwig ersetzen. Miletic: „Lars hat es in der Hinrunde schon gut gemacht. Ihn werde ich ohne Bedenken einsetzen.“ Das Hinspiel endete 1:1. Konstanz steht auf Rang acht, während die Nullachter mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze Rang drei belegen.