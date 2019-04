Fußball, A-Junioren Verbandsliga: (mst) SG Kuppenheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 12.30 Uhr). Die Villinger A-Junioren stehen vor einer hohen Auswärts-Hürde. Beim Tabellensechsten erwartet Nullacht-Trainer Nasser Alassani ein Duell auf Augenhöhe. "Es wird ein schweres Spiel, obwohl wir das Hinspiel mit 3:0 gewonnen haben. Kuppenheim ist immer schwer zu bespielen. Sie haben eine laufstarke Mannschaft, die die Räume eng macht und das Mittelfeld schnell überbrückt", lobt Alassani den Gegner. Dennoch ist sich der Trainer sicher: "Wenn alle ihre Hausaufgaben machen, zu unserem Ballbesitzfußball finden und die Räume nutzen, werden wir die drei Punkte mitnehmen." Diese können die Nullachter gut gebrauchen, um ihr Saisonziel Top vier zu erreichen. Gegenwärtig stehen die Villinger auf dem vierten Rang, allerdings mit nur einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Radolfzell. Neben dem angeschlagenen Marcel Cardoso werden Felix Zeiser (krank), Robin Karcher (gesperrt) und Shahin Alassani (verletzt) ausfallen.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim (Samstag, 14 Uhr). Den zweiten Tabellenplatz gab Villingens U 17-Trainer Sascha Duffner zu Beginn der Rückrunde als Ziel aus. Davon können sich die Nullachter angesichts des Fehlstarts ins Jahr 2019 und zehn Punkten Rückstand verabschieden. "Spielerisch passt es bei uns. Unser Problem ist in erster Linie die mangelnde Chancenverwertung. Daran haben wir jetzt verstärkt im Training gearbeitet", erklärt Duffner den aktuellen Durchhänger, der aber auch noch andere Gründe sieht. "Uns wurde in der Winterpause die zentrale Achse mit Felix Zeiser, Erwin Hasimovic, Shahin Alassani und Erik Törtelyi genommen. Sie wurden zur U 19 hochgezogen, was auch in Ordnung ist. Diese Spieler fehlen uns aber." Im Heimspiel gegen Kuppenheim wollen die Nullachter wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. In Radolfzell traf beim 1:3 Dario Holenstein. Im Tor steht Donaldo Prendi wieder zur Verfügung. Ausfallen werden neben Luis Seemann wohl auch erneut Vittorio Lettieri, Tugay Öztürk und Przemyslaw Osada.

C-Junioren Verbandsliga: FC Emmendingen – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Die C-Junioren des FC 08 sind in Emmendingen haushoher Favorit. Im Hinspiel setzte sich der Tabellenzweite gegen den Vorletzten klar mit 7:0 durch. "Emmendingen ist seither stärker geworden. Dennoch ist es für uns eine Pflichtaufgabe, wenn wir oben dranbleiben wollen. Wenn wir unsere Chancen nutzen, sollte es eine klare Sache werden", blickt Trainer Daniel Miletic voraus. Nach dem Spiel in Emmendingen warten die Spitzenspiele gegen den Freiburger FC und den SC Freiburg II, die über die Meisterschaft entscheiden können. Miletic: "Vor diesen schweren Spielen wäre ein Sieg sehr wichtig." Bis auf den noch fraglichen Daniel Becker ist der Kader komplett.