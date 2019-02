von SK

Ringen: (lh) Das Kräfteverhältnis bei den Vereinen im Südbadischen Ringerverband hat sich bei der Jugend kaum verändert. Vier Vereine teilten sich die Hälfte des „Kuchens“ bei den Verbandsmeisterschaften der A- und B-Jugend (Freistil) sowie der C-Jugend (griechisch-römisch) in Hausen-Zell. Das Auf und Ab bei den Teilnehmerzahlen hält aber an. Nachdem der jahrelange Abwärtstrend im vergangenen Jahr mit 226 Teilnehmern gestoppt schien, gab es am vergangenen Wochenende in Zell mit 175 Startern einen weiteren Minusrekord. Ob der erneute Einbruch wirklich erkrankten Ringern geschuldet war, wird sich in drei Wochen zeigen, wenn in Haslach die gleichen Titelkämpfe in anderer Stilart über die Bühne gehen.

Der VfK Radolfzell sicherte sich den Gesamtsieg mit 62 Punkten vor dem KSV Tennenbronn (51) und dem ASV Urloffen (38). Fünf Titelträger kommen von Radolfzell (Kevin Wetzel, Jannis Rebholz, Zander Hromovskik, Daniel Wetzel, David Gert), vier Meister stellen Tennenbronn (Mathias Schondelmaier, Robin Moosmann, Enes Vehapi, Thomas Eckhardt) und Urloffen (Florian Ludwig, Justin Federer, David Kiefer, Aram Shikho).

Von 26 teilnehmenden Vereinen kamen immerhin 15 Klubs zu Meisterehren und 24 mindestens zu einer Medaille. Dass Masse bei der Jugend oft auch gleichbedeutend mit Qualität ist, zeigen die Teilnehmerzahlen von Radolfzell (18) und Tennenbronn (14). Aber auch hier gilt die Regel der Ausnahme. Während der TSV Kandern den fünften Platz mit 17 Jugendringern schaffte, brauchte der punktgleiche ASV Vörstetten dafür nur fünf Athleten.

In guter konditioneller Verfassung zeigte sich Dario Fischietti. Bei 16 Teilnehmern in der 34 kg Klasse C-Jugend musste er fünf Gegner bezwingen, darunter den Finalisten Nikita Revin (TuS Adelhausen), um ganz oben zu stehen. Fünf Siege benötigten auch Dario Dittrich (KSV Gottmadingen/55 kg A-Jugend) und Justin Federer (35 kg B-Jugend) für ihren Titelgewinn.