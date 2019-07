Frauenfußball: (olg) Beim Staffeltag der Frauenligen im Bezirk Schwarzwald im Sportheim des FV Marbach gab es die erwarte Geschäftsübergabe. Bernd Sakschewski (Villingen) übernimmt die Staffelleiteraufgaben von Holger Rohde (Königsfeld). Gleichzeitig ist Sakschewski als Frauenbeauftragter im Bezirksausschuss und im Frauenausschuss des Verbands in Freiburg tätig. Der 58-Jährige wirkte in der Vergangenheit bereits im Mädchen- und Frauenfußball beim FV Marbach und der DJK Villingen.

Der Bezirksvorsitzende Kuno Kayan würdigte bei der Sitzung die engagierten Leistungen von Rohde in den vergangenen vier Jahren. „Holger Rohde hat mir versichert, später wieder in einer Funktion im Bezirksausschuss mitzuarbeiten“, so Kayan. Rohde sprach von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Vereinen. Sein einziger Kritikpunkt waren die vielen Spielverlegungen, Verzichte und Strafen. „In den vergangenen drei Jahren haben Frauenmannschaften im Bezirk 4000 Euro an Strafen produziert.“ Einen deutlichen Rückgang wünscht sich auch der neue Bezirkssportrichter Manfred Ellfeldt. Er und Kayan berichteten zudem, dass der Online-Pass kommen wird.

In der kommenden Saison wird es neben der verkleinerten Bezirksliga, die Staffel wurde von 14 auf elf Mannschaften reduziert, auch eine Kreisliga A mit zehn Elfer/Neuner-Mannschaften geben, die im Norweger-Modell flexibel spielen. Darunter gibt es eine Kreisliga B mit sieben Teams im Norweger-Modell mit Neuner- oder Siebener-Mannschaften. „Wichtig ist, dass wir allen eine Möglichkeit im Spielbetrieb anbieten. Natürlich wollen wir gerne nur Elferteams“, betonte Rohde. Sein Nachfolger machte deutlich: „Trotz Weltmeisterschaft gibt es in unserem Bezirk keinen Boom bei den Frauenmannschaften und Spielerinnen. Es wird sogar immer schwieriger, im Mädchenbereich Mannschaften zu bilden.“

Saisonstart

Bezirksliga: Sonntag, 8. September, 13 Uhr: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Reiselfingen/Löffingen, 17 Uhr: VfB Mettenberg – SG Gündelwangen-Dillendorf, Mittwoch, 11. September, 19 Uhr: FC Wolterdingen – FC Riedöschingen, Samstag, 23. November, 17 Uhr: SG Kirchen-Hausen – FC Triberg, 18 Uhr: FC Pfohren – FV Tennenbronn.

Kreisliga A: Samstag, 7. September, 17.30 Uhr: FC Bräunlingen – SG Schluchsee/Feldberg, Sonntag, 8. September, 11.15 Uhr: SG Niedereschach/Kappel/Mönchweiler – VfB Villingen, SV Aasen – FV Tennenbronn II verlegt auf 9. November, 15 Uhr, die Spiele: VfL Riedböhringen – FC Unterkirnach und FC Peterzell – Spfr. Neukirch II werden noch verlegt und neu terminiert.

Kreisliga B: Samstag, 14. September, 15.30 Uhr: SV Hammereisenbach – SV Geisingen, 17 Uhr: FV Marbach II – FC Hüfingen, Mittwoch, 18. September, 19 Uhr: FC Lenzkirch – SV Titisee II, spielfrei: FC Bernau.