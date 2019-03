Fußball-Oberliga: Mit zahlreichen geladenen Gästen eröffnete der FC 08 Villingen am Freitagabend die neue VIP-Lounge in der MS Technologie Arena im Friedengrund. Ein Schmuckstück, über das die Nullachter sicherlich viele höherklassige Vereine beneiden werden. Am Samstag werden beim Punktspiel gegen den FC Nöttingen (15 Uhr) die ersten Besucher die neuen Räumlichkeiten betreten und, wie am Freitagabend die Gäste bei der Eröffnung, beeindruckt sein. Für rund 200 Personen wurde ein Ambiente geschaffen, dem FC 08-Präsident Leo Grimm das Attribut "Leuchtturm-Charakter" verlieh.

In rund sieben Monaten Bauzeit wurde die neue VIP-Lounge geschaffen. Sponsoren, Gönner und Freunde des FC 08 übernahmen die Kosten. "Wir haben eine Punktlandung geschafft und uns exakt im vorgegebenen Kostenrahmen bewegt", sagt Architekt Andreas Flöß. In den kommenden Wochen sollen nun eine Video-Wall und das Flutlicht errichtet werden. "Wenn wir einmal ein Abendspiel haben, wird die gesamte Arena ein echter Hingucker", freut sich Grimm.

Die ersten Plätze in der neuen VIP-Lounge sind bereits verkauft. "In der kommenden Saison werden wir eine noch bessere Abdeckung haben. Interessenten gibt es bereits", fügt Grimm an. Angesprochen werden sowohl Firmen als auch Privatpersonen, die später in den Räumen nach den Partien neben anderen Besuchern auch die Trainer und Spieler zum persönlichen Gespräch treffen können. "Unser Ziel ist es, die Verweildauer der Besucher im Stadion deutlich zu erhöhen. Wir wollen als kleine FC 08-Familie nach dem Spielen gesellig die Zeit verbringen. Da gibt es viele Ideen, die sich noch verwirklichen lassen. Wir werden auch Fernseher anschaffen, um gemeinsam die Bundesliga zu schauen", blickt Grimm voraus. Alle Zuschauer sollen nach dem Schlusspfiff über eine Video-Wall die Pressekonferenzen live mitverfolgen können.

Flöß machte nochmals deutlich, dass bei der Realisierung der VIP-Lounge keine Steuergelder verwendet wurden. Er und die Vorstandsmitglieder des FC 08 hoffen, dass die Stadt nun auch in die Infrastruktur um die Arena investieren. Der Architekt denkt dabei unter anderem an die Parkplätze, aber auch an die Zugangswege.