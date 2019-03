Es ist fast obligatorisch und wird in höheren Spielklassen des Fußballs einfach erwartet, dass man seinen Sponsoren eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt. Aus diesem Grund ist der jetzt fertiggestellte Anbau einer VIP-Lounge für das Villinger Friedengrundstadion fast schon eine logische Folge des augenblicklich großen sportlichen Erfolgs des Villinger Oberligisten FC 08. Gerne nahm sich Architekt Andreas Flöß der Aufgabe an, den durch den Wegfall von zwei Sitzreihen frei gewordenen Platz zu einer VIP-Lounge auszubauen. Ausschließlich regionale Handwerker, viele von ihnen seit vielen Jahren mit ihrem Verein verbunden, waren von Oktober 2018 bis heute damit beschäftigt, im oberen Bereich der Tribüne eine vorzeigbare Lounge zu schaffen. Mehr als 100 Plätze, davon 94 Sitz- und zwölf Stehplätze, sind jetzt entstanden und jeder Platz soll für den FC 08 Villingen 1200 Euro wert sein. Dieses Eintrittsgeld gilt dann natürlich für das ganze Stadion. So kann der Inhaber der Karte das Spiel des Vereins von der Tribüne aus genießen, hierfür hat man eigens Plätze im Mittelblock geschaffen, er kann in der Pause, falls es im Freien wetterbedingt mal ungemütlich wird, in die Lounge übersiedeln oder sich ganz einfach und ohne Zusatzkosten mit Getränken, Kaffee und Kuchen oder auch mit einem warmen Essen versorgen. Allein der Blick von diesem hoch gelegenen Aussichtspunkt ist lohnenswert, wirbt Architekt Andreas Flöss für die VIP-Lounge. Ist das Villinger Riettor schon etwa 705 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, so kann man noch einmal 50 Meter dazurechnen. Bei guter Sicht geht hier oben der Blick über den geschichtsträchtigen Magdalenenberg bis zur attraktiven Alpenkulisse. Ganz bewusst habe man nicht ein weiteres Gebäude errichtet, so Flöß, sondern hier aufgestockt. Eine Hütte an die andere reihen, sei städtebaulich nicht opportun. Außerdem wolle der FC 08, so der Architekt, auch eine gewisse Mächtigkeit ausstrahlen. Künftige Gegner sollen auf dem Fußballplatz nicht Angst bekommen, aber ein wenig Respekt sei schon angebracht. Auch dieses Gefühl wolle man durch die Tribüne vermitteln. In den Farben des Vereins Ganz bewusst ist die neue Lounge in den Farben des Traditionsvereins FC 08 gehalten. Schwarz-weiß dominiert die Szene. Ganz bewusst wurde auch bei der Inneneinrichtung auf jede Art von Werbung verzichtet, selbst die Kühlschränke für die Getränke sind frei von irgendwelchen Logos. Lediglich dem Hauptsponsor gesteht man eine Werbeaussage zu, um diesem damit auch ein werbliches Alleinstellungsmerkmal einzuräumen. In der sechs mal 40 Meter großen Lounge stehen große Tische, an denen jeweils acht Gäste bequem Platz finden. Zusätzlich stehen zwölf Stehplätze an runden Partytischen zur Verfügung. Große Glasflächen sorgen für einen nahezu ungestörten Blick auf das sportliche Geschehen. (in)

Für sportlichen Aufstieg gerüstet

Viel Arbeit ist nötig, um im Stadion am Friedengrund in Villingen den Platz für eine zeitgemäße VIP-Lounge zu schaffen. Bild: Hans-Jürgen Goetz

Auf den ersten Blick erscheint die Zuschauertribüne des Villinger Fußballstadions am Friedengrund nahezu unverändert. Aber der genauere Blick in die oberste Etage lässt dann doch stutzen. Was in der vergangenen Saison noch offen war, ist jetzt geschlossen. Eine baulich geschlossene Einheit ist die neu gebaute VIP-Lounge zwar, wie der für diese Neuerung verantwortliche Architekt Andreas Flöß erklärt, aber dennoch sei sie offen für jedermann. Denn für den Betrag von 1200 Euro jährlich kann sich jeder Fan des FC 08 Villingen hier oben seinen Platz sichern und künftig nicht nur die 17 Heimspiele in jeder Saison aus luftiger Höhe und dennoch vor Wind und Wetter geschützt betrachten, sondern noch dazu vom kostenlosen Getränke- und Speisenangebot profitieren. Etwa 200 ehemalige Logenplätze hat der FC 08 opfern müssen, um die etwas mehr als 100 besonders geschützten und privilegierten Plätze schaffen zu können. Anerkennung für Sponsoren Das sei mit Blick auf einen möglichen Aufstieg des Oberligisten in eine höhere Liga absolut notwendig, so Andreas Flöß, der den Umbau der Öffentlichkeit vorstellte. Es gebe in den höheren Klassen kaum noch Stadien, die nicht über diese besondere Form der Anerkennung für die so wichtigen Sponsoren verfügen. Für den Betrieb und das kulinarische Angebot in der neuen VIP-Lounge wird die Leiterin der Geschäftsstelle des FC 08, Karin Herrmann, zuständig sein. Vier große Getränkekühlschränke zur Selbstbedienung, eine gut ausgestattete Küche mit großer Bedientheke und natürlich eine mit allen Raffinessen versehene Kaffeemaschine stehen hier zur Verfügung. Lift und neues Treppenhaus Auch an die problemlose Anlieferung hat man gedacht und den, von außen angebauten Fahrstuhl mit freiliegendem Treppenhaus, der zudem die Barrierefreiheit garantiert, in diesen Bereich gelegt. Gleich hinter der Küche befinden weitere Funktions- und Lagerräume. Selbstverständlich ist die Toilette behindertengerecht ausgestaltet und mittels des angebauten Fahrstuhls ist die Lounge auch für Menschen mit Handicap problemlos zu erreichen. Das zusätzliche Treppenhaus ist allerdings auch der erhöhten Sicherheit geschuldet, da die, immer noch nutzbaren Treppen zwischen den Tribünensitzplätzen aufgrund der Stufenhöhe nicht als Fluchtwege geeignet sind. Bauliche Finessen Um die neue VIP-Lounge auch auf lange Zeit nutzbar zu machen, mussten einige baulichen Finessen eingebaut werden. So habe man insbesondere in der kalten Jahreszeit ein zu großes Temperaturgefälle zwischen der Freilufttribüne und der Lounge, erklärt Architekt Andreas Flöß. Hier ist natürlich die Gefahr von permanenten Kondensat gegeben. Deshalb mussten spezielle Elemente, so genannte Kondensatsperren, eingebaut werden. Das sei Architektenalltag, so Flöß, und müsse immer bei Gebäuden berücksichtigt werden, die nie für einen Anbau in geschlossener Bauweise vorgesehen waren. Dazu gehören beispielsweise eingebaute Dehnfugen in den Fußböden und die Isolation der Stahlträger. (in)

Geschichte und Technik

Nicht nur für die VIP-Gäste wird das Stadion im Friedengrund auf Vordermann gebraucht. Auch sonst tut sich was im Fußballrund.