von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Bei der Suche nach Selbstbewusstsein vor dem Pokalfinale am 25. Mai gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen bräuchte der FC 08 Villingen allmählich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Die letzte Möglichkeit hierzu besteht am Samstag vor eigenem Publikum gegen den abstiegsbedrohten TSV Ilshofen. Am vergangenen Samstag bei der 1:3-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim erging es dem FC 08-Team derweil so wie zuletzt schon des Öfteren in fremden Stadien: In der ersten Hälfte gut mitgehalten, sich dann aber gewissermaßen selbst geschlagen

Unkonzentriertheiten: „Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, meinte Jago Maric, der sein Team bis zum ersten Gegentor mit mehr Spielanteilen gesehen hatte. „Die Pforzheimer waren gewohnt zweikampfstark und haben unsere Unkonzentriertheit bestraft“, ärgerte sich auch der Sportliche Leiter Arash Yahyaijan. Durch die Niederlage rutschten die Nullachter auf den achten Tabellenplatz ab.

Verletzungen: Nicht weniger ärgerlich: Damian Kaminski zog sich in Pforzheim einen Muskelfaserriss zu. Dieser ist laut ärztlicher Untersuchung vom Montagmorgen eher kleinerer Natur, die Partie gegen Ilshofen dürfte Kaminski jedoch so oder so verpassen. Im Lager der Nullachter herrschte gestern ein gewisser Optimismus, dass der lauffreudige Offensivmann für das Pokalfinale in Pfullendorf wieder einsetzbar ist. Ähnliches gilt für Kamran Yahyaijan, dessen Oberschenkel zugemacht hatte und der deshalb vorsichtshalber den Bus nach Pforzheim gar nicht bestieg. Yahyaijan beginnt nun wieder mit dem Lauftraining. Zunächst geschont wurde in Pforzheim Tobias Weißhaar. Der Mittelfeldregisseur ist aber am Samstag wohl wieder voll mit dabei.

Baldé ausgemustert: Gar nicht mehr im Kader befand sich am Samstag „aus internen Gründen“ erneut Winterneuzugang Sanoussy Baldé. Viel spricht dafür, dass das Engagement in Villingen für den 24-Jährigen bereits zu Ende ist. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Nicht erste Wahl ist seit einiger Zeit auch Patrick Haag, der allerdings noch einen Vertrag über zwei weitere Jahre bei den Nullachtern hat.

Generalprobe: „Es werden im Pokalfinale gegen Rielasingen auf jeden Fall elf Spieler von Beginn an spielen, die sich zerreißen werden“, kündigt Arash Yahyaijan schonmal an. Deshalb misst er der Partie am Samstag gegen Ilshofen auch eine große Bedeutung bei. „Der letzte Eindruck vor einem entscheidenden Spiel ist wichtig. Daher werden wir alles daran setzen, uns dem eigenen Publikum so stark wie möglich zu präsentieren“, meint der Sportliche Leiter im Hinblick auf das letzte Heimspiel der Saison. Konkrete Rückschlüsse von der Startaufstellung am Samstag auf diejenige gegen Rielasingen werden jedoch alleine schon deshalb nicht zulässig sein, weil Damian Kaminski fehlt.

Feierlaune: Dass es nach ganz vorne für den FC 08 in dieser Oberliga-Saison nicht reicht, ist schon seit einigen Wochen klar. Da thront der Bahlinger SC, der beim 5:0 gegen den FC Nöttingen einmal mehr seine Ansprüche formulierte. Die Kaiserstühler, die nach der Vorrunde Zehnter (!) waren, haben sich mit einer Serie von 39 Punkten aus 15 Spielen an die Tabellenspitze gesetzt und letztmalig Anfang November 2018 verloren. Am Samstag profitierten sie zudem vom sehr kargen 0:0 der Stuttgarter Kickers zuhause gegen Absteiger SV Spielberg. Drei Zähler und 13 Tore Vorsprung hat die Mannschaft vor den letzten beiden Spieltagen. Damit könnte der BSC bereits am Samstag in Oberachern Oberliga-Meister werden.