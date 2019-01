Eishockey: Die Wild Wings gewannen auch ihr zweites Heimspiel an diesem Wochenende. Wie schon gegen Krefeld am Freitagabend, siegten sie am Sonntag auch gegen die Straubing Tigers mit 2:1, diesmal allerdings erst in der Verlängerung. Den Siegtreffer schoss – wie schon zwei Tage zuvor – der Schwede Andrée Hult.

Bereits vor Spielbeginn mussten die Wild Wings den ersten Rückschlag einstecken. Top-Torjäger Anthony Rech konnte verletzungsbedingt nicht auflaufen. Der Check gegen das Knie des Franzosen am Freitagabend war offensichtlich schlimmer als zunächst erwartet. Zudem fehlten bei den Schwenningern die Langzeitverletzten Ville Korhonen und Kalle Kaijomaa. Auch deren Landsmann Vili Sopanen war nicht dabei. Allerdings hatte dies beim 31-Jährigen leistungsbedingte Gründe. Sopanen musste deshalb das Spiel von der Tribüne aus verfolgen.

Guter Start für die Wild Wings

Auch ohne Rech legten die Wild Wings munter los und waren im ersten Drittel die bessere Mannschaft. Der Puck lief meist in Richtung Straubinger Tor. Trotz ihrer Dominanz erspielten sich die Schwenninger aber nur eine Handvoll Chancen. Die beste davon hatte Topscorer Mirko Höfflin, der nach einem tollen Spielzug an Tigers-Torhüter Jeffrey Zatkoff scheiterte.

Und was war mit der Straubinger Offensive im ersten Abschnitt? Lange Zeit nur ein laues Lüftchen. Erst wenige Sekunden vor dem Drittelende hatten die Tigers in Überzahl ihre erste richtige Möglichkeit. Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier verhinderte mit einer super Parade gegen Sven Ziegler das 0:1.

Erfolg für die Straubinger

Auch im Mitteldrittel hatten die Schwenninger zunächst Vorteile, blieben aber wiederum ohne zählbaren Erfolg. Knapp 27 Minuten waren gespielt, da kam es doppelt bitter für die Schwäne. Nach einem Solo von Markus Poukkula hatten die Zuschauer bereits den Torschrei auf den Lippen. Doch der Puck knallte gegen den Innenpfosten, kullerte die Linie entlang und wollte nicht in Richtung Tornetz. Nur wenige Sekunden später erhielt Stefano Giliati eine Strafe aufgebrummt. Das folgende Überzahlspiel nutzten die Straubinger und erzielten durch Sven Ziegler (28.) die bis dahin schmeichelhafte Führung.

Nach dem ersten Treffer der Partie war es plötzlich ein anderes Spiel. Die Tigers wurden stärker und waren bis zum Ende des zweiten Durchgangs auch die bessere Mannschaft. Tore gab es jedoch bis zur Pausensirene hüben wie drüben keine mehr.

Die Schwäne greifen an

Vor dem Schlussdrittel war klar: Die Wild Wings müssen in der Offensive wieder mehr tun. Und sie taten es auch. Zwei Minuten und 23 Sekunden waren im dritten Drittel gespielt, da durften die Schwäne erstmals in dieser Partie jubeln. Einen Schuss von Philip McRae konnte Zatkoff zwar noch abwehren. Doch Kai Herpich stand an der richtigen Stelle und traf per Abstauber zum 1:1. Das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison war wieder in Reichweite.

Doch so weit kam es nicht. Die Straubinger waren in Minute 54 sogar dicht vor der erneuten Führung. Mit einer überragenden Reaktion verhinderte Strahlmeier nach einem Solo von Jeremy Williams das 1:2. Da sich die beiden Torhüter auch in den Folgeminuten nicht mehr bezwingen ließen, ging es in die Verlängerung. Da wurde der Spieler, der bereits am Freitag das 2:1 erzielt hatte, erneut zum entscheidenden Mann. Zwei Minuten und 35 Sekunden lief die Verlängerung, da sorgte Hult aus kurzer Distanz für den zweiten Heimsieg der Wild Wings an diesem Wochenende.