Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: SV Überauchen – FC Tannheim. „Wir haben am vergangenen Spieltag völlig unnötig in Tannheim verloren. So stark habe ich die Tannheimer nicht gesehen, sie haben unsere Fehler ausgenutzt. Überauchen ist da weitaus stärker einzuschätzen. Ich tippe einen 3:1-Erfolg der Gastgeber.“

VfB Villingen – FC Schönwald. „Schönwald hat einen richtigen Lauf. Da gelingt gegenwärtig alles. Jetzt wittern sie die Chance auf die Aufstiegsspiele. Eine robuste Mannschaft, die über den Kampf kommt. Da wird es der VfB Villingen schwer haben zu punkten. Ich tippe dennoch ein 2:2.“

NK Hajduk VS – SV Rietheim. „Auch Rietheim ist in einer starken Form. Spannend bleibt abzuwarten, ob die Rietheimer noch ganz oben mitmischen können Ich weiß nicht, ob der Mannschaft der Kunstrasenplatz von Hajduk liegt. Kommt Rietheim in den Rhythmus, ist ein 2:1-Auswärtserfolg möglich.“

FC Schonach II – SV Niedereschach. „Beide stecken im Tabellenkeller fest und brauchen dringend Punkte. Schonach wird sicherlich alles unternehmen, um die Elf als Unterbau der Landesliga-Mannschaft in der Kreisliga A zu halten. Mein Tipp: 2:1.“

FC Pfaffenweiler II – FC Brigachtal. „Pfaffenweiler wird in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der Kreisliga B nehmen müssen. Der Klassenerhalt ist außer Reichweite. Brigachtal wird sich da nicht überraschen lassen. Brigachtal hat eine spielstarke Mannschaft, die Platz zwei festigen will. Mein Tipp: 0:4.“

FC Kappel – FC Dauchingen. „Für Tabellenführer Dauchingen eine sehr knifflige Aufgabe. Wenn bei Kappel die Bommer-Brüder in Torlaune sind, lassen sie sich kaum stoppen. Dauchingen steht nicht zufällig auf Platz eins. Eine gute Mannschaft. Ich tippe dennoch einen 2:1-Erfolg für Kappel.“

Sportfreunde Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Wir haben das Vorrundenspiel gegen die SG mit 1:2 verloren und noch etwas gutzumachen. Das gilt ebenso für die jüngste Niederlage in Tannheim. Es ist ein Lokalderby mit sicherlich vielen Emotionen. Wir müssen unser Leistungsvermögen ausschöpfen und die dummen Fehler der vergangenen Partien abstellen. Schaffen wir das, sollte ein knapper Heimsieg möglich sein.“