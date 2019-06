Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit einem 3:0-Sieg verdarb der FC Brigachtal Spitzenreiter FC Dauchingen die Meisterfeier vor den eigenen Fans. An den Tabellenplätzen änderte sich jedoch nichts mehr. Dauchingen steigt in die Bezirksliga auf und Brigachtal hat diese Chance in den zwei Relegationsspielen gegen den Vizemeister der Staffel 2. „Es war ein Top-Spiel für die Liga. Viele rassige Szenen und guter Fußball“, sagt Brigachtals Trainer Werner Bucher. Sein Schlussmann Marcel Thiele verhinderte zunächst einen Rückstand. „Danach haben wir unsere drei Treffer schön herausgespielt, den Ball laufen lassen und immer die Abschlüsse gesucht. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie im Hinblick auf die Aufstiegsspiele jetzt nicht nachlassen dürfen und das haben sie auch umgesetzt. Der sechste Sieg in Folge stimmt mich zuversichtlich“, fügt Bucher an.

Spannung verspricht der Kampf um den dritt- und viertletzten Tabellenplatz. Trotz der 1:2-Niederlage in Rietheim muss sich der VfB Villingen keine Sorgen mehr machen. Den Punkt zum Klassenerhalt holte die Elf bereits am vergangenen Mittwoch gegen Schönwald. „Langsam lernen es unsere jungen Spieler, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht nur hinter den erfahrenen Akteuren zu verstecken. Der Klassenerhalt war wichtig, wenn wir weitere junge Spieler bekommen, die in der Liga reifen sollen“, sagt Trainer Toni Szarmach. Bei ihm ist noch offen, ob er auch in der kommenden Saison den VfB trainiert. „Mir ist es wichtig, dass ein Korsett an Schlüsselspielern beim VfB bleibt. Wir sind dazu in guten Gesprächen. Ich werde mich sehr zeitnah entscheiden“, sagt Szarmach. Eine Verlängerung scheint möglich. Das letzte Spiel bestreitet der VfB gegen Kappel.

Mit einem Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit sicherten sich die Sportfreunde Neukirch den 3:2-Erfolg gegen Überauchen und dürfen nun zuversichtlich zum letzten Spiel beim FC Schonach II reisen. „Wir brauchen noch Punkte und werden auch in Schonach auf Sieg spielen. Wir dürfen jetzt nicht mehr nachlassen und müssen den letzten Schritt gehen“, fordert Trainer Udo Glander. Er hofft, dass die drei Punkte gegen den Konkurrenten Überauchen für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Nach einer 2:0-Führung machten es sich die Neukircher gegen Überauchen selbst noch mal schwer. „Wir haben nach einer guten ersten Halbzeit plötzlich aufgehört, Fußball zu spielen, warum, weiß ich nicht. So haben wir Überauchen wieder ins Spiel geholfen. Die Fehler, die zu den Elfmetern der Gäste führten, haben mich geärgert und dürfen nicht passieren“, fügt Glander an.

Der SV Überauchen kann den drittletzten Tabellenplatz nicht mehr aus eigener Kraft verlassen und droht nach nur einer Saison von der Bezirksliga in die Kreisliga B durchgereicht zu werden. „Bei uns kommt alles zusammen. Schon in Minute eins wurde uns ein Treffer aberkannt. Die Partie in Neukirch wäre sicherlich anders verlaufen“, sagt Trainer Sigurd Bickmann. Er musste in der Pause etwas lauter werden und fand mit seinen Worten offenbar den richtigen Draht, denn Überauchen machte aus einem 0:2-Rückstand ein 2:2. “Wir haben danach voll auf Sieg gespielt und wurden mit dem 2:3 bestraft. Das ist bitter“, so Bickmann. Im letzten Spiel empfängt Überauchen Meister Dauchingen. Bickmann: „Ich für meinen Teil gebe nicht auf und kämpfe weiter. Oft gab es gerade an letzten Spieltagen verrückte Ergebnisse. Wir haben nichts mehr zu verlieren und sind noch längst nicht abgestiegen.“

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat der FC Tannheim erstmals seit dem zwölften Spieltag den vor- bzw. drittletzten Platz abgegeben. Der 2:0-Erfolg gegen die DJK Villingen II lässt bei Trainer Franco de Rosa die Erkenntnis reifen, „dass wir nun nichts mehr anbrennen lassen und auch am letzten Spieltag in Schönwald die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen werden“. De Rosa ist der festen Überzeugung, aber auch bei den Spielern gebe es nun keine Zweifel mehr. „Wir präsentieren uns aktuell sehr lauf- und zweikampfstark. Wir stehen kompakt und haben das nötige Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist fit und bereit, auch den letzten Schritt zu gehen“, so der Trainer.

Durch die 0:1-Heimniederlage gegen Schönwald muss auch Aufsteiger SV Niedereschach bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. „Die vielen personellen Ausfälle lassen sich nicht mehr kompensieren. Hinzu kommt, dass wir dumme Gegentreffer kassieren“, analysiert Spielertrainer Marco Tümpel, der selbst verletzt zuschauen muss. Im Angriff fehle oft die letzte Konsequenz. Tümpel: „Wir haben nun das schwere Abschlussspiel in Brigachtal. Wir werden versuchen, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu realisieren, wissen aber auch, welch schwierige Aufgabe uns erwartet.“