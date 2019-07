Fußball: Mit dem heutigen Bezirkstag in Weilersbach (ab 14.30 Uhr) endet zugleich auch eine Ära im Bezirk Schwarzwald. Klaus Schmidt wird nicht mehr für das Amt des Sportrichters kandidieren. „Die Ruhephase meiner Alterszeit beginnt. Jetzt will ich diese Zeit erst einmal genießen ohne andere Aufgaben zu haben“, begründet der Furtwanger seine Entscheidung.

Sportrichter ist bei den Fußballern sicherlich nicht das Amt, das in der Beliebtheitsskala ganz oben steht. Für Schmidt ist dies aber kein Grund, warum er das Amt abgibt „Ich blicke positiv auf die Zeit zurück. Allerdings werde ich auch nichts vermissen“, meint der 60-Jährige.

Über 6000 Urteile hat Klaus Schmidt seit 2007 gefällt. Oftmals nicht immer einfach und mit einigen Erlebnissen, die ihm wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Große Namen im Fußballgeschäft hatten für ihn den gleichen Stellenwert wie Kreisliga C-Spieler. So sperrte er 2012 Ali Günes für ein ganzes Jahr. Positiv beeindruckt war Schmidt von der Reaktion des Ex-Profis: „Ali Günes hat mich angerufen, wie lange er gesperrt ist. Ich sagte ihm ein Jahr. Daraufhin meinte er: ‚Vielen Dank für die Auskunft‘. Mehr sagte er nicht.“

Nur selten hatten seine Entscheidungen ein unschönes Nachspiel für ihn selbst. „Einmal hat man mich auf dem Sportplatz gefragt, was ich hier denn will, nachdem ich zuvor einen 10 -Punkte-Abzug gegen diesen Verein ausgesprochen hatte. Ansonsten hatte ich nach meinen Urteilen keine negativen Erlebnisse“, erzählt Schmidt. Von Bestechungsversuchen oder gar Drohung blieb der Furtwanger in seiner zwölfjährigen Sportrichter-Zeit verschont. „Ich wollte immer unangreifbar bleiben. Deshalb habe ich mich auf dem Sportplatz auch nie zu einem Getränk einladen lassen.“

Dass seine Urteile über Auf- und Abstieg entscheiden konnten, war ihm stets klar. „Aber“, so Schmidt, „ich haben immer versucht, bei meinen Entscheidungen die Tabelle auszublenden. Das war nicht einfach, aber es darf nie einen Einfluss auf das Urteil haben. Man muss sich immer treu bleiben“

Zuletzt wurden die harten Urteile im Bezirk immer weniger. Schmidt ist froh darüber: „Wir hatten die letzten zwei Jahre keinen Spielabbruch aufgrund von Tätlichkeiten. Im Vergleich zu anderen Fußball-Bezirken sind wir im Schwarzwald noch in einer heilen Welt.“ Dies sparte dem Sportrichter auch Zeit. Schmidt: „Je länger eine Sperre war, umso länger habe ich mir vor meiner endgültigen Entscheidung Zeit gelassen.“

Bei seinen Urteilen musste er sich auch mit der Stellungnahme der betroffenen Vereine befassen. Hin und wieder sorgte dies für ein Kopfschütteln beim 60-Jährigen. „Wie manche Vereine beschreiben, was ihr Spieler aus ihrer Sicht gemacht hat, ist schon kurios. Einmal ging es um eine Tätlichkeit und in der Stellungnahme von Seiten des Vereins hieß es, dass der Schiedsrichter in die Faust des Spieler hineingelaufen sei“. Solche Erläuterungen gab es glücklicherweise sehr selten. Da kam es schon öfters vor, dass Urteile des Bezirks-Sportrichters auf Verbandsebene noch „gekippt“ wurden. „Damit hatte ich nie ein Problem. Ich fände es aber gut, wenn es auf Verbandsebene die Option gäbe, eine noch härtere Strafe auszusprechen.“

Schmidt war auch nicht immer damit einverstanden, wie der Fußball-Bezirk Schwarzwald in den vergangenen Jahren geführt wurde. Allerdings habe auch dies keinerlei Einfluss darauf gehabt, dass er sein Amt nun abgibt.

An seine Stelle soll nun, sofern er gewählt wird, der Dauchinger Manfred Ellfeldt, treten. „Ich bin überzeugt, dass er ein geeigneter Mann für das Sportrichter-Amt ist“, sagt Schmidt über seinen wahrscheinlichen Nachfolger. Dass der Furtwanger wieder ein Funktionärs-Amt einnimmt, schließt er nicht aus. Mit einem Lachen sagt Klaus Schmidt: „Der jetzige Bezirksvorsitzende Kuno Kayan will ja in zwei Jahren aufhören. Vielleicht kandidiere ich dann für dieses Amt.“