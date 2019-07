Turnen: Die Wettkämpfe im Gerätturnen, Wahlwettkampf und Rope Skipping in Löffingen mit über 200 Teilnehmer/innen sowie der Abschlussnachmittag mit dem „Six Pack“-Wettstreit und einigen Vorführungen auf dem Festgelände in Rötenbach standen im Mittelpunkt des 52. Gauturnfestes des Badischen Schwarzwald Turngaus. Hinzu kamen noch die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des TuS Rötenbach mit Festabend und einem Rockfestival, bei dem die Gruppe „Papis Pumpels“ für tolle Stimmung sorgte. Die Turnfestwanderung Richtung Bad Boll, ein ökumenischer Gottesdienst und das Ehemaligen-Treffen der früheren Turnkameraden rundeten das Gauturnfest ab, das im Turngau nur alle vier Jahre ausgerichtet wird.

Beim Festabend in der Rötenbacher Festhalle wurde Gauvorstandsmitglied Reinhold Klausmann (Rötenbach) von Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Bier für sein ehrenamtliches Engagement im Schwarzwald-Turngau mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Klausmann ist auch Vorsitzender des TuS Rötenbach und seit zehn Jahren Gemeinderatsmitglied.

Beim Abschluss des Gauturnfestes am Sonntagnachmittag auf der Festbühne in Rötenbach dankten Gaupräsidentin Inge Wolber-Berthold (Schiltach) und BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf (St. Georgen) für die Ausrichtung des Gauturnfestes in den Nachbarstädten. Die Turnerinnen des TuS Bräunlingen und eine gemischte Tanzgruppe aus Bad Dürrheim sorgten mit ihrer Tanzakrobatik für gute Stimmung auf dem Festplatz. Auch die Gruppen des Jubiläumsvereins TuS Rötenbach stellten sich vor.

Es war ein gelungenes, dreitägiges Gauturnfest in Löffingen/Rötenbach, das für viele Teilnehmer etliche neue Erfahrungen brachte und die Kameradschaft sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl im Turngau stärkte. Das turnerische Niveau an den Geräten wurde von den Ligaturner/innen bestimmt, die meist auch die Treppchenplätze einnahmen. Beim Wahlwettkampf konnte unter mehreren Sportarten, darunter Leichtathletik und Turnen gewählt werden.