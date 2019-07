Tennis, Badenliga: Der Tennis-Club Blau-Weiß Villingen erlebte mit beiden Mannschaften ein nervenaufreibendes Saisonfinale in der Badenliga. Während die Damen in der Zuschauerrolle die Meisterschaft bejubeln durften, müssen die Herren womöglich den bitteren Gang in die Oberliga antreten.

Badenliga Damen: Die Damen des TC Blau-Weiß Villingen setzten sich am Samstag haushoch mit 8:1 beim TK Grün-Weiß Mannheim durch und durften tags darauf die Meisterschaft in der Badenliga feiern.

Bei der Begegnung beim Tabellenletzten in Mannheim stand der Villinger Sieg schon nach den Einzeln fest. Nina Stadler gewann 6:0, 6:0, auch Verena Schmid, Nadine Keller, Pia Schwarz und Steffi Vorih entschieden ihre Duelle teils deutlich für sich. Lediglich Franziska Putschbach musste ihr Match der Gegnerin überlassen. Somit ging es mit einem komfortablen 5:1-Vorsprung in die Doppel. Diese drei Partien gingen allesamt an die Gäste. Schmid/Schwarz, Stadler/Vorih und Keller/Putschbach ließen keinen Entscheidungssatz zu und gewannen mit einem nahezu perfekten Ergebnis von 8:1.

Da die Villinger Damen am Sonntag spielfrei waren, mussten sie auf Schützenhilfe hoffen. Im Stadtduell TSG gegen Schwarz-Gelb Heidelberg mussten Letztere, die auf Platz zwei standen, mit 6:3 gewinnen, um die Villinger noch von der Spitzenposition zu verdrängen. Weil das aber nicht gelang, stand die Meisterschaft des TC Blau-Weiß Villingen fest. Diese ist allerdings nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Den Sprung in die höhere Klasse müssen sich die Villinger Damen voraussichtlich am kommenden Samstag in einem Relegationsspiel gegen einen weiteren Landesmeister verdienen.

Für Villingens Trainer Jürgen Müller kommt dieser Erfolg wie aus heiterem Himmel. „Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, zumal wir mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind und auf dem letzten Platz standen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits keine großen Hoffnungen mehr und mich fortan überwiegend mit der Tabelle der Herren beschäftigt. Danach haben wir jedoch alle Begegnungen gewonnen und uns immer weiter nach oben gearbeitet. Unverhofft kommt oft“, so der Villinger Trainer.

Herrenteam muss weiter zittern

Badenliga Herren: Mit zwei Niederlagen beendeten die Herren des TC Blau-Weiß Villingen die Badenliga und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Nun hängt alles vom Aufstiegsspiel des TC Grenzach ab. Steigt das Team auf, dürfte Villingen auch Rang acht noch zum Klassenerhalt reichen.

Am Samstag unterlagen die Villinger der Post Südstadt Karlsruhe mit 3:6. Schon nach den Einzeln lagen die Gastgeber mit 2:4 im Hintertreffen. Die einzigen Villinger Punkte holten Hiroyasu Ehara und Andy Drzyzga, die sich jeweils in zwei Sätzen durchsetzten. Ik Suc, Patrick Müller und Jacob Bucher verloren im Matchtiebreak, während Dominik Adelhardt sein Match kampflos abgab. Somit mussten die Villinger alle drei Doppel gewinnen, um die Niederlage noch abzuwenden. Stattdessen holten lediglich Ehara/Bucher einen Punkt für die Blau-Weißen, während Müller/Messmer und auch Suc/Drzyzga verloren. Somit ging die Begegnung mit 3:6 an Karlsruhe und das Bangen um den Klassenerhalt ging weiter.

Am Sonntag gastierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Müller beim Tabellennachbarn TC Schönberg. Auch hier zogen die Villinger in den Einzeln mit 2:4 den Kürzeren. Die Punkte holten erneut Hiroyasu Ehara, der nur zwei Spiele abgab, sowie Andy Drzyzga im Matchtiebreak. Jacob Bucher unterlag im Matchtiebreak, während Stefan Hauser, Patrick Müller und Dominik Suc ihre Punkte klar den Gegnern überlassen mussten. In den Doppeln zeigten die Villinger vor allem mit Ehara/Suc und Drzyzga/Bucher gute Leistungen und holten zwei von drei Punkte, die 4:5-Niederlage konnten sie aber nicht mehr abwenden.

Somit begann für die Villinger das große Zittern, denn am letzten Spieltag hätten die Blau-Weißen in der enorm ausgeglichenen Badenliga noch vom sechsten auf den neunten Platz durchgereicht werden können. In der entscheidenden Begegnung zwischen Karlsruhe und Weinheim setzten sich Letztere mit 5:4 durch, sodass Villingen noch auf Rang acht abrutschte und um den Klassenerhalt zittern muss. „Das ist sehr bitter. Die Verletzungen von Dominik Adelhardt und Denis Kapric konnten wir in den letzten beiden Begegnungen nicht kompensieren. Alle Ergebnisse sind an diesem Wochenende gegen uns gelaufen. Ein einziges gewonnenes Match mehr hätte genügt, um sicher in der Liga zu bleiben. Die Chancen waren da. Aber das gehört zum Sport dazu und damit müssen wir nun leben“, sagte Trainer Jürgen Müller.