von Hans Herrmann

Der Trainer des TuS Blumberg, Frank Berrer hat nach Rücksprache mit dem sportlichen Leitung seinen Vertrag beim TuS Blumberg bereits für eine weitere Saison verlängert. "Wir planen langfristig und sehen in der Mannschaft echtes Potenzial", sind sich alle Verantwortlichen im Verein einig. Noch fehlen die Ergebnisse doch präsentiert sich die Mannschaft mit einem völlig anderem Gesicht.

Mittelfristig will man aus der Kreisliga B2 heraus kommen. "Intern ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar. Das Mannschaftsgefüge und Teamgeist haben sich deutlich verbessert," sieht Berrer in seinem Team Fortschritte. Mit Talenten aus der eigenen Jugend soll die Entwicklung in den kommenden Monaten weiter forciert werden. Mit Patrick Cekic schloss sich in der Winterpause von der SG Riedböhringen/Fützen ein ehemaliger Spieler dem TuS Blumberg wieder an.

Aus dem Nachwuchs rückt mit Mohammes Tüysüz ein weiterer Perspektivspieler in den Kader. Nach der Winterpause sollen auf jeden Fall mehr Punkte als in der Vorrunde mit lediglich neun Zählern geholt werden. Ein Platz im Mittelfeld wird angestrebt.