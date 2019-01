von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Der FC Pfohren geht mit einem neuen Trainer in die zweite Saison-Hälfte. In der Winterpause trennten sich der Verein und Trainer Dominic Häring nach einem bisher eher enttäuschenden Abschneiden mit nur 17 Punkten aus 16 Spielen und Platz zehn in der Liga. Nachfolger von Häring wird Andreas Binder, der bis zum Sommer 2017 den Bezirksligisten SV Hölzlebruck trainierte. Binder bleibt zunächst nur bis zum Saisonende.

Häring hatte den FC Pfohren zweieinhalb Jahre trainiert. „Dominic Häring hat bei uns sehr gute Arbeit geleistet, doch zuletzt stimmte die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft nicht mehr. Wir haben uns daher für eine Veränderung entschieden. Mit Andreas Binder gilt es nun, schnell die Abstiegszone zu verlassen und eine gute Mittelfeldplatzierung zu erreichen. Das Potenzial hat die Mannschaft“, sagt Spielausschussvorsitzender Martin Bührig. Im Spielerkader gab es in der Winterpause keine Veränderungen.