Fußball: Der BSV 07 Schwenningen geht mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison. Arvin Davitian verlässt den SV Ewattingen und wird gemeinsam mit Emrah Sarikaya die Nullsiebener künftig betreuen. Damit kehrt der 35-jährige Davitian nach nur einer Saison in Ewattingen zu seinem Heimatverein zurück. Er soll gemeinsam mit seinem gleichberechtigten Co-Trainer, Emrah Sarkaya, dafür sorgen, dass die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Kreisliga A, Württemberg, abgestiegenen Schwenninger bald wieder erfolgreicheren Zeiten entgegenblicken.

Zunächst gilt es für das neue Trainerduo, nach dem Abstieg eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Von einem sofortigen Wiederaufstieg spricht bei dem Traditionsverein, der in den Siebziger-Jahren sogar eine Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielte, allerdings (noch) keiner.