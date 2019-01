von SK

TuS Blumberg

Trainer Frank Berrer verlängert

Fußball, Kreisliga B, Staffel 2: Der Trainer des TuS Blumberg, Frank Berrer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und steht somit auch in der Saison 2019/20 bei den Eichbergstädtern an der Außenlinie. „Noch fehlen uns die Ergebnisse, doch im Mannschaftsgefüge ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar“, sieht Berrer viel Potenzial bei seinem Team. Mit Patrick Cekic (SG Riedböhringen/Fützen) sowie Mohammed Tüysüz ergänzten zwei Spieler den Blumberger Kader. (her)

SG Döggingen/Hausen

Trainer-Team bleibt

auch nächste Saison

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Das Trainergespann Javier Invernot und Michael Hägele sowie Betreuer Jürgen Hildebrandt und Torwarttrainer Matthias Fischer haben bei der SG Döggingen/Hausen vor Wald um eine weitere Saison verlängert. „Wir wollen den Entwicklungsprozess fortsetzen und das vorhandene Potenzial weiter ausschöpfen“, sagt Invernot. Bereits jetzt haben auch alle Spieler für die nächste Saison zugesagt. Aktuell steht die SG punktgleich hinter Tabellenführer FC Bad Dürrheim II auf Rang zwei. (daz)