Fußball-Bezirksliga: (daz) Einen sofortigen Trainerwechsel gibt es bei der DJK Villingen, aktuell Tabellenzehnter der Liga. Wolfgang Heinig, der erst im Sommer beim Landesliga-Absteiger das Amt übernommen hatte, muss aus gesundheitlichen Gründen sein Engagement beenden. Für ihn werden die beiden bisherigen Co-Trainer Rocco Cristilli und Frank Holder übernehmen. Heinig informierte jetzt die Mannschaft von seiner Entscheidung. Das neue Trainer-Duo steht bereits am Samstag im Punktspiel gegen den FV Tennenbronn (15.30 Uhr) an der Seitenlinie in der Verantwortung.