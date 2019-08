Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Bräunlingen – SV Denkingen 0:5 (0:2). Auch wenn das Ergebnis eine deutliche Sprache spricht, so verkaufte sich der Schwarzwälder Bezirksligist gegen den Landesligisten lange achtbar. „Wir haben über 70 Minuten ein sehr starkes Spiel gezeigt. Da haben sich alle Spieler ein dickes Lob verdient. Der Sieg von Denkingen war allerdings völlig verdient“, resümierte Bräunlingens Trainer Uwe Müller.

Wegen der Urlaubszeit fehlten Müller einige Stammspieler. So gaben A-Jugendspieler Julian Reich wie auch die Akteure der zweiten Mannschaft ein gutes Debüt. Vom Start weg dominierte der Gast, der auf eine schnelle Führung drängte. Bräunlingen wurde in die eigene Defensive gedrängt, ließ aber 20 Minuten nichts anbrennen. Dann schlugen die Denkinger zum ersten Mal zu. Bräunlingen versteckte sich auch danach nicht, kam aber kaum zu zwingenden Chancen, da die Gäste defensiv gut standen. Nach 35 Minuten fiel das 0:2. Nach einem Eckball trafen die Gäste, die mit Schelke einen Angreifer in ihren Reihen hatten, den die Bräunliner kaum unter Kontrolle brachten.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte der Bezirksligist eine ansprechende Vorstellung, bis die Kräfte nachließen. Die Folge waren die Gegentreffer drei bis fünf. Müller: „Denkingen brachte von der Bank immer frische Spieler. Auch ich habe dreimal gewechselt, doch es gelang uns nicht mehr, Akzente zu setzen. Für unsere junge Mannschaft war die Partie wertvoll. Die Jungs haben Erfahrungen gesammelt und gesehen, wie groß der Unterschied zwischen beiden Ligen ist.“ Tore: 0:1 (21.) Schelke, 0:2 (35.) Oberdorfer, 0:3 (68.) Geiger, 0:4 (74.), 0:5 (75.) beide Reichle; Schiedsrichter: Homberger; Zuschauer: 100.