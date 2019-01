Fußball-Landesliga: Der FC Löffingen und Trainer Uli Bärmann werden auch in der Saison 2019/20 zusammen arbeiten. In den vergangenen Tagen gab es zwischen der Vereinsführung und dem Übungsleiter die entscheidenden Gespräche. „Wir sind mit Uli Bärmann und seiner Arbeit in Löffingen sehr zufrieden. Da auch der Trainer Interesse zeigte, bei uns zu bleiben, waren wir uns schnell einig“, sagt Löffingens Spielausschussvorsitzender Andreas Hirschbolz. Er will nun mit den weiteren Mitgliedern aus dem Trainerteam sowie den Übungsleitern der 2. Mannschaft sprechen, um frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben.

Bärmann war vor der laufenden Saison vom Bezirksliga-Absteiger FC Dauchingen nach Löffingen gewechselt und holte mit der Mannschaft aus den bisherigen 17 Spielen 26 Punkte. „Mir macht die Arbeit in Löffingen Spaß. Daher gab es nie einen Gedanken, nach nur einer Runde erneut zu wechseln. Wir können in Löffingen gemeinsam noch einiges erreichen“, betont Bärmann. Am Montag, 28. Januar, bittet er zur ersten Trainingseinheit. Personell gibt es in Löffingen nur eine Veränderung. Benedikt Rebholz wechselt vom B-Ligisten SV Göschweiler in den Löffinger Kader. Primäres Ziel wird es sein, den einstelligen Tabellenplatz zu verteidigen und die Mannschaft zu entwickeln.