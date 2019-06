Glückwunsch zur Meisterschaft: Wie ausgiebig wurde der Titel gefeiert?

Bis Sonntagabend ging es rund. Am Samstagabend war nach unserer Rückkehr aus Blumberg der halbe Ort auf den Beinen. Es gab einen Umzug, auch die Musik hat gespielt. Am Sonntagvormittag war die Mannschaft bei mir zum Frühstück. Das hat bis in den frühen Abend gedauert.

Die 2. Mannschaft machte zwei Stunden zuvor ebenfalls in Blumberg den Titelgewinn in der Kreisliga C 2 perfekt. Haben Sie schon mal erlebt, dass an einem Tag die Erste und Zweite an einem Ort die Meisterschaft feiert?

Nein, das gab es zumindest bei uns noch nie. Das war eine einmalige Geschichte.

Ihre Mannschaft hat beim 6:2-Erfolg in Blumberg in der Halbzeit bereits klar mit 3:0 geführt. Da kann man davon ausgehen, dass ein Trainer nicht mehr zittern muss, sondern die zweiten 45 Minuten in aller Ruhe genießt. War es so?

Überhaupt nicht. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft komplett abgeschaltet. Prompt schoss Blumberg zwei Tore. Dann haben wir umgestellt und kurz vor Schluss alles klar gemacht.

Nun geht es hoch in die Kreisliga A. Inwiefern wird sich die Mannschaft in der neuen Spielklasse verändern?

Kaum. Der Kader bleibt zusammen. Wir wollen uns mit höchstens ein, zwei Neuzugängen verstärken.

Wie funktoniert die Spielgemeinschaft mit Dittishausen?

Hervorragend. Wir haben die SG nun schon seit vier Jahren bei den Aktiven. Alle halten zusammen und ziehen an einem Strang. Wir haben regelmäßig 20 bis 23 Spieler im Training.

Wie lautet das Ziel für die kommende Saison?

Da gibt es nur eins, und das ist der Klassenerhalt